Automobile: la Norvège bientôt au 100% électrique

La Norvège veut interdire les voitures électriques à l'horizon 2025. crédit photo : buffaloboy/Shutterstock / buffaloboy

Avec près de 54% de voitures électriques vendues en 2020 sur la totalité des nouvelles immatriculations, la Norvège est le pays européen le plus en pointe. Le pays compte d'ailleurs réduire drastiquement ses émissions carbone d'ici 2050. Un paradoxe car la Norvège est l'un des pays européens dont la richesse est essentiellement dû au pétrole et au gaz naturel.

La voiture électrique plébiscitée par les Norvégiens

La Norvège en passe de réussir sa transition écologique sur le plan automobile. En 2020, sur les 141.412 voitures vendues dans le pays, 76.789 étaient 100% électriques soit 54% des automobiles achetées. Ce chiffre passe même à 67% pour le seul mois de décembre 2020. C'est un record en Europe. À titre de comparaison, en France, les voitures 100% électriques représentent seulement 6,7% des achats dans le neuf.

La Norvège affiche des ambitions fortes en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. À l'horizon 2030, elle souhaite les réduire de 50 à 55% et de 90 à 95% d'ici 2050. D'ailleurs, l'Etat scandinave compte proposer à la vente dès 2025, uniquement des voitures électriques dans le pays. Car à ce jour, la part des ventes de voitures diesel représente seulement 9% des nouvelles immatriculations

Des mesures fortes pour convertir la population

Pour y parvenir, la Norvège met en œuvre une politique des plus volontaristes. Le gouvernement souhaite ainsi imposer dès 2022 le «zéro émission» pour les achats publics de voitures de camionnettes.

Ce cadre s'imposerait également aux appels d'offres portant sur les ferries dès 2023 et sur les bus urbains à l'horizon 2025. Le pays compte également tripler sa taxe carbone fixée aujourd'hui à 590 couronnes (57 euros) pour la faire passer à 2000 couronnes (193 euros). Dans le même temps, la Norvège compte promouvoir les biocarburants et continuer d'être le laboratoire de la séquestration du carbone dans des couches géologiques sous la mer.

Une politique ambivalente

Le pari norvégien est ambitieux mais paradoxal car le pays est l'un des plus gros producteurs d'hydrocarbures d'Europe. En 2019, le pétrole et le gaz naturel représentaient près des de la moitié des exportations du pays. 20% de la richesse de l'Etat provient de ces énergies polluantes et contribuent à alimenter le fonds souverain dans lequel le gouvernement pioche pour financer son ambitieuse politique en matière de développement durable. Les associations de défense de l'environnement, comme Greenpeace et Natur og Ungdom, ne manquent d'ailleurs pas de montrer du doigt le double jeu de la Norvège. Celle-ci, malgré des mesures vertes fortes, continue d'attribuer des licences d'exploration pétrolière à des entreprises dans les eaux arctiques de la mer de Barents.