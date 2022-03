Audemars Piguet célèbre les 50 ans de la mythique Royal Oak. crédit photo : Capture d’écran Instagram

À l’occasion du cinquantième anniversaire de son iconique Royal Oak, la manufacture du Brassus a dévoilé une série de nouvelles déclinaisons de 37, 38 et 41 mm de diamètre toutes plus incroyables les unes que les autres.

La Royal Oak, un demi-siècle d’évolutions et de réinventions

Conçue en 1972 par le célèbre designer Gérald Genta, la Royal Oak n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Durant les quatre premières années, la montre n’existait que dans le modèle acier 5402, avant la création de la première Royal Oak pour femme en 1976. Dès l’année suivante, la collection s’est enrichie de modèles en or, de nouveaux diamètres et de nouveaux calibres, ouvrant la voie à de multiples réinterprétations. Si l’ADN du garde-temps reste inchangé - la forme tonneau de la boîte, la lunette octogonale et les huit vis hexagonales apparentes -, celui-ci a connu plus de 500 déclinaisons en un demi-siècle et s’élève désormais au rang d’icône.

Royal Oak édition anniversaire: «Ancrer la collection dans la modernité»

Les ingénieurs et artisans de la manufacture du Brassus ont apporté de subtils changements à la boîte, au cadran et au bracelet, afin «d’ancrer davantage la collection dans la modernité». Sofia Candeias, responsable du département Produit et Design, explique: «Pour marquer les 50 ans de la collection, nous avons voulu rendre hommage aux codes distinctifs de la Royal Oak. Ces retouches n’ont pas pour but de révolutionner la collection mais d’en magnifier les lignes.»

Une boîte et un bracelet plus ergonomes

Les biseaux situés au-dessus et en dessous de la boîte ont été agrandis pour accentuer le jeu de lumière des finitions manuelles, polies et satinées. Les premiers maillons du bracelet, intégrés au boîtier, sont désormais de forme trapézoïdale pour une ergonomie renforcée. Les maillons des bracelets sont d’ailleurs plus fins, qu’il s’agisse des modèles en acier et en titane ou en or. Plus modernes, plus fins, plus légers, ces garde-temps anniversaire comportent une masse oscillante commémorative portant la mention Royal Oak «50 ans».

Une signature retravaillée

Le logo Audemars Piguet a également été retravaillé. Il est réalisé en or 24 carats et obtenu par croissance galvanique, un procédé consistant à superposer les couches d’or pour créer un logo miniature à la typographie unique. Cette signature en relief, apposée à la main sur le cadran, vient remplacer l’applique du monogramme AP et le logo Audemars Piguet imprimé à 12h.

Une pluie de déclinaisons en 2022

La manufacture suisse a d’ores et déjà dévoilé de nouveaux modèles automatiques heure, minute, seconde et date en 37 mm, et les chronographes automatiques 38 et 41 mm. Parmi eux, la Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon 41 mm, la Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked, la Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin ou encore la Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin Openworked. D’autres déclinaisons suivront tout au long de l’année, notamment les modèles 41 mm et 34 mm annoncés pour le mois de juillet.

Une centaine de dessins de Gérald Genta et sa Royal Oak vendus chez Sotheby’s À l’occasion des dix ans de la disparition de Gérald Genta, sa veuve a décidé de vendre une centaine de ses dessins, ainsi que sa propre Royal Oak. Une pièce unique, qu’il avait lui-même modifiée, estimée entre 300.000 et 500.000 dollars. Célèbre designer horloger, Gérald Genta a imaginé certains des modèles les plus mythiques, dont la Royal Oak ou la Nautilus pour Patek Philippe . Une partie des recettes sera reversée à l’Association Gérald Genta Heritage, qui a pour mission d’encourager et de récompenser les nouvelles générations de l’industrie horlogère.

