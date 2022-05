Astrologie : pourquoi ça nous fait du bien d'y croire ?

Si l'astrologie n'est pas une science exacte, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'entre nous considèrent qu'elle représente une sorte de refuge intangible et rassurant. Si elle ne permet pas non plus de tout contrôler des différents secteurs structurant notre existence, elle offre tout de même l'opportunité de mieux appréhender les circonvolutions de l'existence et donne la sensation qu'il est possible d'anticiper certains problèmes. Au cours de ce contenu, nous allons tenter de comprendre et de mieux cerner ce qui lui donne autant de force. Nous allons dans un premier temps très rapidement revenir sur les origines de la pratique, puis nous survolerons l'ensemble des éléments qui valident l'idée selon laquelle l'astrologie est effectivement un bon moyen d'alléger sa charge mentale et de moins se sentir bringuebalé par les soubresauts de la vie.

Alors que les pages et les sites d'astrologie continuent de remporter un très franc succès auprès d'un public très large et issu de toutes les strates sociales et de tous les âges, la question se pose de savoir si c'est effectivement un bon moyen pour gagner du temps, se sentir plus en phase avec les événements et au final, mieux appréhender la vie, dans tout ce qu'elle peut avoir d'inattendu et d'irrationnel.

Avant de nous pencher sur les vraies raisons qui lui valent un tel succès, nous allons prendre un peu de temps pour revenir aux origines de l'astrologie, afin de bien comprendre qu'elle n'est pas sortie de nulle part et représente effectivement une pseudo-science avec un socle purement scientifique qui ne peut être démenti.

Aux origines de l'astrologie

Aux origines de l'astrologie

Avant toute autre chose, si vous pensez que l'astrologie se cantonne exclusivement aux horoscopes succincts que vous pouvez trouver un peu partout et qui synthétise les grandes lignes de vie des jours à venir pour tel ou tel signe du zodiaque, alors vous faites fausse route... Que vous y croyez ou non, l'astrologie est source de bien des débats, mais il faut savoir que cette pratique divinatoire est vieille comme le monde, et qu'elle fonde son interprétation sur des observations millénaires qui concernent les trajectoires des planètes, du soleil, des météores, des comètes, des étoiles filantes et autres corps célestes et sur les cycles lunaires. D'un point de vue purement étymologique, il est intéressant de savoir que le terme 'Astrologie' signifie quelque chose comme 'Discours sur les astres', alors que le terme 'Astronomie' signifie 'Loi des astres'. Si l'on part des principes réciproques très répandus selon lesquels 'Tout est Un" que que 'L'Un est Tout', on comprend mieux pourquoi et comment cet art divinatoire s'est rapidement imposé, notamment auprès des marins et des personnes dont les activités sont en lien étroit avec le cycle des saisons.

Saint Thomas d'Aquin lui-même, au 18ème siècle écrivait ceci afin de légitimer l'astrologie et ses pratiques: "tous les hommes recourent à une certaine observation des corps célestes en vue de connaître des effets de cette sorte : ainsi les agriculteurs sèment et moissonnent à des périodes précises d'après l'observation du mouvement du soleil. "

Née au cours de l'Antiquité, d'après les traces historiques que nous en avons, elle est une réponse bien humaine aux questions existentielles que nous nous posons tous et base ses fondements sur la compréhension de la place que tient l'homme dans l'univers, à titre individuel. Selon les anciens grecs,les phénomènes célestes ne sont rien d'autre qu'une sorte de 'road-book', une feuille de route, qui, une fois décodés, permet de se placer dans les meilleures conditions pour recevoir tout ce que l'existence nous envoie en termes d'épreuves, d'obstacles et bien sûr, d'opportunités aussi.

C'est seulement à partir de la Renaissance que la scission a commencé à s'opérer entre Astronomie et Astrologie, on peut considérer que jusqu'alors, ces 2 disciplines avaient nettement tendance à s'entremêler, à s'interroger et à se répondre... Au final, c'est au 19ème siècle, très tardivement donc, que la scission s'est définitivement faite, notamment avec l'avènement de l'observation céleste dite 'moderne', avec les progrès technologiques qui ont permis la construction de moyens d'observation très largement supérieurs à ce qu'ils étaient alors...

Pour finir avec ces grandes généralités qui structurent les fondements même de l'astrologie, il faut considérer que cette discipline représente plus ou moins l'expression d'un besoin propre à chacun d'entre nous, celui de se fabriquer une sorte de mythologie personnelle. C'est sa faculté à répondre à ce besoin qui fait qu'aujourd'hui encore, alors que les sciences contemporaines ont permis de rationaliser pas mal de choses, l'astrologie conserve une légitimité importante auprès de tellement de personnes, et il semblerait que cela ne soit pas près de changer!

Qu'est-ce qui fait le succès de l'astrologie, au fond?

Succès de l'astrologie ?

Comme nous l'avons dit au cours de la première partie de cet article, l'astrologie prend sa source dans un passé lointain et assoit son succès sur des milliers d'années de pratique, dans toutes les civilisations et toutes les cultures de la planète. Il ne faut pas sous-estimer ce facteur, car de très nombreuses personnalités, de très nombreux grands personnages qui ton fait notre histoire, ne se sont jamais cachés d'utiliser l'astrologie comme un véritable outil et comme une manière de mieux orienter leur philosophie ou leur manière d'envisager le futur ; on en trouve dans toutes les disciplines, dans tous les corps de la sociétés, et pour vous donner une idée, on peut citer parmi tant d'autres, des artistes telles que Beyoncé ou Rihanna ou encore des personnalités telles que la Princesse Diana ou bien le président français François Mitterrand.

L'ancienneté de l'astrologie est donc un le premier facteur de sa réussite auprès du grand public, qui considère que si la discipline avait tout faux dans ses interprétations, alors cela ferait bien longtemps que la pratique serait complètement et définitivement tombée en désuétude.

Pour un grand nombre de 'croyants' ou d'adeptes, l'astrologie est aussi, et peut-être surtout, un moyen d'en apprendre un peu plus sur soi-même. D'une certaine manière, on peut tout à fait considérer que l'étude de l'astrologie revient dans un même temps à mieux se connaître. Pourquoi cela vous demandez-vous ? Et bien tout simplement parce que l'étude de son signe astrologique et de son ascendant est un très bon moyen d'éclaircir certains flous qui nimbent souvent notre personnalité. En effet, l'après ce que l'on raconte, ou ce que l'on sait, c'est selon, sachez que le signe astrologique serait plus ou moins responsable du tempérament, tandis que l'ascendant quant à lui, permettrait d'en savoir plus sur la manière dont les autres nous perçoivent; pour le dire autrement, le premier serait en somme l'être, tandis que le second serait le paraître. Pour le dire en des mots simples et tout à fait intelligibles, il faut voir l'astrologie comme un moyen de mettre en lumière nos forces, nos faiblesses, nos qualités et nos défauts, et par ricochet, on eut donc en déduire qu'elle va servir, au jour le jour, à mieux comprendre et mieux appréhender tant son propre comportement que celui des personnes qui forment notre entourage.

Mais l'astrologie ne se cantonne pas seulement à ces 2 aspects très positifs, puisqu'elle peut aussi devenir un véritable outil de développement personnel. Quoi de plus pertinent pour quelqu'un souhaitant évoluer personnellement, que d'avoir un aperçu juste de ce que peut ou devrait être sa personnalité et ses caractéristiques intrinsèques ? Si l'astrologie permet effectivement tout cela, alors elle représente indubitablement un levier non négligeable pour renforcer sa confiance en soi et pour permettre un épanouissement plus profond, plus rapide, plus total; ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, si de nombreux psychologues font appel à cette pratique divinatoire pour mieux analyser et mieux comprendre les comportements humains. On peut donc tout à fait envisager l'astrologie comme une sorte de guide, qui peut tout à fait s'avérer utile afin d'opter pour la bonne décision dans n'importe quelle situation. Elle permet de décoder notre personnalité ainsi que celles des autres, et de ce fait, elle participe aussi à calmer nos angoisses, notre anxiété et à apprivoiser nos craintes les plus obscures et les plus enfouies. Dans ce même ordre d'idées, il faut aussi considérer que grâce à tout cela, l'astrologie est un excellent moteur, pour sans cesse avancer et se pousser dans certains de nos retranchements, en dehors de la zone de confort dans laquelle nous avons tendance à passer le plus clair de notre temps.

En prolongeant le point précédent, il est tout à fait logique d'en arriver à cette idée selon laquelle l'astrologie est parfois tout à fait indiquée pour entreprendre une remise en question personnelle nécessaire. A partir du moment où vous prenez mieux conscience de qui vous êtes vraiment au fond, vous êtes plus à même d'évoluer, et cela vaut pour absolument tous les secteurs de la vie. Que l'on parle de la vie professionnelle, de la vie sentimentale ou affective, que l'on considère la santé, l'astrologie a toujours son petit mot à dire, pour peu que vous apparteniez à cette population qui lui accorde un tant soit peu de crédibilité ou de crédit. En effet, dans le cadre du travail ou de sa relation de couple, avec ses enfants, un ami ou n'importe quel proche, n'est-ce pas un avantage indubitable que de connaître le signe astrologique de son interlocuteur ou de son interlocutrice, à partir du moment où l'on considère que cela nous éclaire sur sa personnalité et, 'in fine', sur son comportement général ? En prenant en compte l'astrologie, vous vous dotez des meilleures chances pour avoir les échanges les plus constructifs possibles et la communication la plus positive qui soit, alors pourquoi ne pas envisager au moins tenter le coup ? En outre, il faut aussi savoir que l'astrologie n'est en aucun cas mauvaise pour la santé, au contraire, elle est un peu à assimiler comme une soupape, un petit loisir positif, qui va permettre de prendre un peu de recul sur le quotidien et faire un point plus précis sur là où l'on est personnellement, et dans son rapport aux autres.

Pour finir, nous aimerions élargir un peu la perspective de tous ces éléments que nous venons de décliner, en rappelant que l'astrologie est une pseudo-science, certes, mais elle est universelle. Même s'il faut convenir du fait qu'il existe différentes façons de l'appréhender en fonction du pays et de la culture dans laquelle vous vous trouvez, l'astrologie a partout le même objectif, la même vocation, si l'on peut dire... Alors en effet, les bases et les méthodes de calcul ne sont pas partout identiques et ne se basent pas nécessairement sur le socle du zodiaque occidental, mais si l'on devait faire une synthèse rapide de ce à quoi se destine cette discipline, absolument partout on reviendrait sur l'idée qu'elle n'a de raison d'être que dans la facilitation des rapports humains. C'est sur cette valeur absolue qui ne peut être que bénéfique à tout un chacun, que s'assoie l'idée universelle que véhicule l'astrologie, partout.

Pour conclure :

Nous en arrivons au terme de notre article et nous espérons que vous avez appris quelques petites choses sur le sujet du jour et que vous avez un tant soit peu dégrossi la vision caricaturale que vous pouviez en avoir, si vous considériez que l'astrologie se limite à la page horoscope de tant de magazines, people ou non... Le sujet bénéficie d'un traitement très généreux sur tous les supports (internet, TV, radio,...), et si tant est que vous souhaitiez en savoir plus, sachez que la toile regorge de sites dédiés, plus ou moins sérieux d'ailleurs... Si vraiment l'astrologie est un thème que vous aimeriez approfondir, nous vous conseillons de revenir aux sources et d'en étudier son histoire tout d'abord, car cela vous donnera un socle de connaissance sans lequel appréhender cette pseudo-science est proprement impensable, tant elle peut paraître hermétique et pointue sous certains aspects, surtout lorsque l'on pousse son étude plus profondément.

A lire aussi :

5 timbres qui ont atteint des sommets aux enchères

Pièces, bijoux, pierres précieuses: 5 trésors incroyables découvert en France

Friluftsliv: la recette norvégienne du bonheur?