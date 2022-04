Adèle Exarchopoulos et François Civil, égéries 5 étoiles du palace Bulgari

Les acteurs François Civil et Adèle Exarchopoulos sont les égéries de la marque Bulgari. crédit photo : Capture d’écran Instagram @francoiscivilofficiel

La marque de luxe Bulgari a choisi Adèle Exarchopoulos et François Civil comme égéries de sa marque. Les deux acteurs renvoient, par leur personnalité, une image plus jeune de l'entreprise qui existe depuis la fin du XIXe siècle. Ils présentent dans une vidéo le nouveau palace parisien made in Bulgari.

Adèle Exarchopoulos et François Civil, égéries Bulgari

Adèle Exarchopoulos et François Civil, égéries Bulgari (Capture Instagram @adeleexarchopoulos)

Un casting haut de gamme pour un nouveau palace parisien aux inspirations italiennes. Pour faire la promotion de son nouvel hôtel de luxe , ouvert depuis le mois de décembre 2021, Bulgari s'est offert les services des deux acteurs français les plus en vue du moment. D'un côté, Adèle Exarchopoulos qui, depuis La vie d'Adèle (2013), est à l'affiche de nombreux films, dont le récent Plus rien à foutre encore en salles.

De l'autre, François Civil, jeune premier qui s'est récemment illustré dans Bac Nord (2021) et En Corps , en salles, de Cédric Klapisch. La vidéo d'une minute, disponible sur YouTube, montre les deux acteurs déambuler dans l'hôtel. Complices, ils arpentent les 11 étages du bâtiment et nous font découvrir les chambres, la piscine, le spa, le bar, à la manière de deux enfants qui auraient pour terrain de jeu ce lieu d'exception.

Un nouveau palace parisien

Un nouveau palace parisien (Capture Instagram @maxalto_official)

Le Bulgari Hôtel Paris est le nouvel “opus” de la gamme hôtelière Bulgari Hôtel & Resorts. Pensés comme une collection, ces établissements de luxe sont déjà implantés à Milan, Bali, Londres, Pékin, Dubaï ou encore à Shanghai. D'autres palaces devraient voir le jour à Rome en 2022, Tokyo en 2023 ou encore Miami en 2024.

Situé au 30 avenue Georges-V dans le VIIIe arrondissement de la capitale, l'hôtel Bulgari se distingue du paysage urbain par une architecture contemporaine. Conçu par le cabinet d'architecture italien Antonio Citterio Patricia Viel, l'hôtel dispose de 76 chambres dont 75% de suites avec terrasses et loggias. Un restaurant, “Il Ristorante - Niko Romito”, animé par Niko Romito, 3 étoiles au Michelin, ravira les papilles des “happy few” qui s'y arrêteront l'espace d'un instant pour déguster une délicieuse cuisine italienne. Le prix moyen de la nuitée est estimé à 1.571 euros.

La métamorphose Bulgari

La métamorphose Bulgari

Si elle s'investit dans l'hôtellerie, la marque n'oublie pas de mettre en avant, dans sa vidéo, quelques-uns de ses plus beaux bijoux . Ainsi, Adèle Exarchopoulos arbore le collier, le bracelet et les bagues de la collection Serpenti Viper en or jaune sertis de diamants de chez Bulgari, sans oublier la montre Serpenti Spiga.

De son côté, François Civil porte à son poignet la montre Octo Finissimo, un bracelet jonc et la bague B.zero1. Les deux acteurs sont les égéries de la marque depuis 2021. Bulgari s'est également entouré de Léna Situations et du mannequin Tina Kunakey pour faire la promotion de la collection Serpenti. Une manière pour la maison haut de gamme de donner une nouvelle image d'elle-même, plus jeune, plus impertinente, mais toujours aussi élégante.

Bulgari: les 5 chiffres clés pour comprendre la marque • Juin 2020: c'est l'inauguration du premier hôtel Bulgari à Milan. • 2011: c'est l'année où la marque italienne est rachetée par LVMH . • 300: c'est le nombre de points de vente de la marque dans le monde. • 1.000 mètres carrés: c'est la superficie du tout nouveau flagship store , le plus vaste de la marque, ouvert en novembre 2021 place Vendôme. • 1884: Bulgari est créé par l‘orfèvre grec Sotírios Voúlgaris.

A lire aussi:

Léna Situations X Dior: un impact qui se chiffre en millions de dollars

Le 30 Montaigne: nouveau temple du luxe de Dior