À Rio, le domaine de Roberto Burle Marx classé au Patrimoine mondial de l‘Unesco

Le domaine de Roberto Burle Marx classé au Patrimoine mondial de l‘Unesco crédit photo : Getty images

Pionnier de l’écologie, l’architecte paysagiste et artiste Burle Marx a découvert des dizaines d’espèces lors de ses expéditions et révolutionné le paysagisme en concevant plus de 3.000 parcs et jardins. Son domaine, véritable « laboratoire paysager », aujourd’hui transformé en musée, vient d’être inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Roberto Burle Marx, une vie d’artiste

Roberto Burle Marx est né en 1909 à Sao Paulo et décédé en 1994 à Rio de Janeiro. Au Brésil, il est un artiste vénéré. Peintre, créateur de bijoux, naturaliste, musicien et architecte paysagiste, Roberto Burle Marx était un créateur tous azimuts. Il est mondialement renommé pour les dessins de ses parcs et jardins. Son père était un émigrant juif allemand, tandis que sa mère venait d’une famille de la bourgeoisie brésilienne. Le futur paysagiste a trouvé sa vocation lors d’un voyage en Allemagne.

Passionné par la peinture, il a visité tous les musées de Berlin tout en s’entraînant à dessiner au jardin botanique. Jusqu’au jour où il découvre que les plantes qu’il affectionne tant viennent de son pays. Le voilà de retour à Rio où il s’inscrit aux Beaux-Arts tout en commençant à collectionner toutes sortes de plantes. Ainsi, Roberto Burle Marx trouve sa voie artistique qui consistera à imaginer les jardins comme Kandinsky conçoit une peinture. Dans un Brésil en pleine mutation artistique, il va devenir le premier jardinier tropical, à la fois paysagiste et peintre.

Il plante ses œuvres dans le monde entier

En 1938, il se fait connaître dans le monde entier en imaginant les terrasses-jardins du Ministère de l’Éducation à Brasilia. Tout le monde le sollicite, il est l’auteur du célèbre front de mer de Copacabana ou encore du Sitio, son domaine privé qui vient d’être transformé en musée. De Miami à Berlin, ses créations embellissent les plus grandes villes du monde. À Paris, les jardins de l’Unesco sont tout droit sortis de son imagination. Son style est unique, mélange de rigueur asiatique et de luxuriance tropicale. Les plantes prennent vie au milieu du béton pour créer une œuvre en perpétuel mouvement.

Le Sitio, son œuvre la plus personnelle classée au Patrimoine mondial de l’Unesco

Dans toutes ses œuvres, Roberto Burle Marx a su semer son style inimitable. Toutefois, c’est dans son jardin privé, dans la banlieue de Rio de Janeiro, qu’il a pu exprimer avec force et liberté tout son art. Dans cet endroit qui fut son refuge ses vingt dernières années, il élabora un paysage sur 365 000 mètres carrés. On y trouve 3.500 espèces de plantes plantées selon les caprices du terrain ou le degré d’ensoleillement. Des fontaines, des escaliers d’eaux et des sentiers magiques donnent au domaine un air de paradis.

En 1985, en faisant don de ce jardin extraordinaire à l’État fédéral brésilien, l’artiste voulait en préserver l’intégrité tout en favorisant la création d’une école de paysagisme et de botanique. Aujourd’hui, les visiteurs ont la chance de pénétrer dans sa maison, de découvrir les patios ombragés et de se recueillir dans la petite chapelle du XVIIe siècle, avant de se promener dans les sentiers où s’épanouit une nature élevée au summum de l’art.

En France, le Phare de Cordouan et la ville de Nice distingués par l’Unesco en 2021 La liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, créée en 1972, recense les lieux ou biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage de l’humanité. La liste actuelle comprend 873 biens culturels, 213 biens naturels et 39 biens mixtes, le tout dans 167 pays différents. La France comptabilise 48 sites classés. Le 24 juillet dernier, 33 nouveaux lieux ont été inscrits sur la prestigieuse liste. Parmi eux, dans l’Hexagone, on trouve Vichy en tant que grande ville thermale d’Europe, le phare de Cordouan ainsi que la ville de Nice. Les quais de Seine, le Pont du Gard, le Mont Saint-Michel, les remparts de l’île de la Réunion ou le Canal du midi sont quelques joyaux français parmi d’autres à avoir été distingués par l’Unesco. Fin mars 2021, le ministère de la Culture a décidé de présenter la candidature des «savoir-faire et de la culture de la baguette de pain» à l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Il faudra attendre l’automne 2022 pour savoir si notre baguette nationale sera récompensée.

A lire aussi:

Découvrez la maison la plus chère au monde

L’avenir incertain de l’extravagant Palais Bulles de Pierre Cardin