À qui profite le business de la Saint-Valentin?

Quels sont les secteurs qui profitent le plus de la Saint-Valentin? crédit photo : Getty Images

La Saint-Valentin représente un temps fort pour certains commerçants. Fleuristes, bijoutiers, parfumeurs, à quels secteurs cette fête profite-t-elle le plus? Quel est le budget moyen des Français pour le 14 février?

La Saint-Valentin, une fête importante pour les commerçants

En 2021, 35% des Français prévoyaient de célébrer la Saint-Valentin. Cette proportion grimpe à 37% chez les 18-24 ans, et 45% chez les 25-34 ans (sondage YouGov). À l’inverse, 54% des Français affirmaient ne rien vouloir faire de spécial ce jour-là. Parmi eux, 42% considéraient la Saint-Valentin comme une fête purement commerciale.

En 2020, près de 185 millions d’euros ont été dépensés en France pour la Saint-Valentin, ce qui représente un bond de 275% en dix ans. L’an passé, les Français qui comptaient fêter l’événement avaient un budget moyen de 101,50 euros (environ 130 euros pour les hommes et 65 euros pour les femmes ). Les 18-24 ans prévoyaient de dépenser 143 euros, contre 80 euros pour les 25-34 ans.

Les dépenses varient fortement en fonction des pays. D’après une enquête réalisée par le site iusecoupon.com auprès de près de 7.000 consommateurs de 40 nationalités, c’est aux États-Unis que le budget moyen est le plus élevé avec 179 euros (262 euros pour les hommes contre 95 euros pour les femmes). Viennent ensuite Singapour (136 euros) et le Royaume-Uni (115 euros). Le Brésil (32 euros), le Maroc (29 euros) et Malte (26 euros) ferment la marche.

Fleurs, bijoux et parfums sur le podium

Parmi les cadeaux les plus prisés, on retrouve les fleurs citées par 24% des sondés, les bijoux (19%), les parfums (18%) et les vêtements (17%). En 2020, les bouquets ont généré 37 millions d’euros de recettes, pour 1,4 million de clients, avec un montant moyen de 20 euros. 600 millions de roses rouges seraient vendues à cette occasion. La Saint-Valentin peut représenter jusqu’à 25% du chiffre d’affaires annuel d’un fleuriste. Côté bijoux, Histoire d’Or est la marque la plus souvent citée par les Français (29%) devant le Manège à bijoux (22%) et Swarovski (18%).

À l’occasion de la Saint-Valentin, certains produits voient leurs tarifs bondir. C’est notamment le cas des bouquets de fleurs ou du prix des menus au restaurant. De leur côté, les parfumeurs profitent du début d’année pour lancer de nouvelles fragrances et les faire connaître à grand renfort de publicité en vue du 14 février. À l’approche de la Saint-Valentin, les enseignes de cosmétiques n’hésitent pas à proposer des promotions sur les coffrets de parfums pour doper leurs ventes. Elles peuvent réaliser en une seule journée le chiffre d’affaires d’une semaine en temps normal.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les chocolatiers français n’enregistrent pas de pic de ventes ce jour-là. Aux États-Unis et au Japon, à l’inverse, la Saint-Valentin est l’une des fêtes où l’on offre le plus de chocolat.

Saint-Valentin: quelles habitudes de consommation pour les urbains?

Selon un récent sondage réalisé par Iligo et Clear Channel, les Français vivant dans une zone urbaine privilégieront les centres commerciaux et Internet pour leurs cadeaux de Saint-Valentin cette année. 86% comptent réaliser leurs achats à la fois en magasin et en ligne, contre 14% exclusivement sur Internet. Les produits de soin et de beauté représentent 49% des intentions d’achat, devant les bijoux et les articles de mode (40%).

D’où vient la Saint-Valentin? Le 14 février est considéré comme la fête des amoureux dans de nombreux pays, mais il est impossible de connaître avec certitude l’origine de cette tradition . Plusieurs légendes existent, comme celle qui voudrait qu’un prêtre nommé Valentin ait été exécuté par les Romains un 14 février pour avoir célébré des mariages chrétiens. Certains historiens lient cette fête à une célébration libertine, les Lupercales romaines. Il faut remonter au XIVe siècle, en Angleterre, pour trouver une mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse. C’est à cette période que les tourtereaux ont commencé à s’échanger des billets doux.

