À Nice, respirez un parfum d'Italie

Partir à Nice pour un avant-goût de vacances et s'imprégner d'une ambiance unique en France crédit photo : Shutterstock

Nice est la ville idéale pour vivre la "dolce vita" le temps d'un séjour. Apprêtez-vous à faire le plein de soleil, de mer bleue et de couleurs du Sud. La célèbre promenade des Anglais, les ruelles de la vieille ville et le musée Henri-Matisse sont des lieux incontournables.

La promenade des Anglais, un endroit connu du monde entier

À l'origine, la célèbre promenade qui épouse la baie des Anges n'était qu'un sentier large d'à peine 2 mètres. Un Anglais, le révérend Lewis Way, l'avait fait construire à ses frais en 1820. Il fut aussitôt baptisé par les Niçois le "chemin des Anglais".

Il faut attendre 1931 pour que la promenade telle que nous la connaissons aujourd'hui, deux chaussées séparées par un terre-plein planté de palmiers, soit inaugurée par le duc de Connaught, un des fils de la reine Victoria. Mondialement connue, la "prom'" va de la colline du Château jusqu'à l'aéroport, soit une distance de 7 kilomètres. Pour vous promener, empruntez la partie allant du vieux Nice à l'hôtel Le Negresco, en passant par le parc Albert Ier et le palais de la Méditerranée. Si vous souhaitez découvrir la promenade des Anglais en entier, le mieux est de louer un vélo ou des rollers.

Le Vieux Nice a un charme tout particulier

Le Vieux Nice est un véritable dédale de maisons aux couleurs pastel, d'églises anciennes et de ruelles étroites. Il ne vous reste qu'à vous perdre dans ses rues pittoresques et à vous reposer à la terrasse d'un des nombreux cafés. Un des charmes du quartier est qu'il est encore habité par de vrais Niçois. Regardez vers le ciel, vous y verrez le linge suspendu aux fenêtres et tendez l'oreille, vous entendrez parler le patois local.

Le matin de bonne heure, ne ratez pas le marché du cours Saleya où vous pouvez acheter des produits frais et des fleurs tous les jours, à l'exception du lundi lorsqu'il se transforme en marché aux puces. Sur la place Rossetti, ne manquez pas de déguster une glace au Fenocchio, le glacier le plus réputé de Nice. En face, se dresse la cathédrale Sainte-Réparate. Construite en 1699, elle se caractérise par sa magnifique façade baroque. Les amateurs de ce type d'architecture ne manqueront pas de se rendre dans la rue Droite pour admirer le palais Lascaris, l'un des plus beaux édifices baroques de la ville. Construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, le palais a depuis lors été restauré et transformé en musée. Bien que peu étendu, le Vieux Nice mérite d'y passer une demi-journée pour en découvrir tous les charmes.

Le musée Matisse, la collection d'un peintre amoureux de Nice

Le musée Matisse est situé sur la colline de Cimiez. Ce quartier résidentiel de Nice présente un grand intérêt architectural. Il abrite des résidences datant de la Belle Époque, des anciens palaces reconvertis en habitations et des palais princiers d'inspiration mauresque. Avant de visiter le musée, vous pourrez déambuler dans ses jardins à l'ombre de l'oliveraie. Matisse adorait Nice, les couleurs du Sud l'inspiraient et la ville a servi de modèle à beaucoup de ses tableaux. Lui-même et ses descendants firent de nombreuses donations à la municipalité et c'était donc une évidence qu'un musée lui soit dédié.

La collection du musée Matisse de Nice est unique au monde dans la mesure où la plupart de ses œuvres et de ses objets proviennent directement de l'atelier d'Henri Matisse. Ils constituent donc un témoignage exceptionnel. Visiter le musée Matisse c'est avoir le privilège de pénétrer dans l'intimité de d'un des plus grands peintres du XXe siècle.

Où aller à la plage à Nice? Nice dispose de huit kilomètres de plages, essentiellement publiques et gratuites, directement implantées sur la baie des Anges. Si la plupart des plages de la ville sont recouvertes de gros galets gris, il suffit de quitter le centre-ville pour trouver des plages de sable fin. Parmi les plages de la ville, la plage de Lenval est réputée la plus calme de toutes. Située à 2,5 kilomètres du casino Ruhl, sa tranquillité vaut la peine de s'éloigner un peu des plages centrales. Si vous rêvez de sable fin, partez aux "Fossettes" à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à 10 kilomètres du centre-ville. Connu des Niçois pour son parcours sous-marin de 200 mètres, c'est aussi un lieu privilégié pour la plongée avec des palmes. Enfin, située au cap d'Ail, la plage Mala a la réputation d'être la plus belle plage de la Côte d'Azur. Hors saison, c'est un havre de paix au pied des falaises.

