7 sites d’accrobranche à tester en Ile-de-France

Découvrez 7 spots d’accrobranche franciliens accessibles aux petits comme aux grands. crédit photo : Getty Images

Vous aimez crapahuter dans les arbres et jouer les Tarzan en vous balançant au-dessus du vide? À défaut de jungle, l’Ile-de-France possède de nombreux espaces boisés aménagés pour accueillir les sportifs amateurs et autres accros à l’adrénaline. De la Seine-et-Marne à l’Essonne en passant par le Val-d’Oise, voici 7 spots d’accrobranche franciliens accessibles aux petits comme aux grands.

1. Évasion verte - Parc Floral de Paris

Nous débutons cette sélection par une adresse parisienne, car figurez-vous que oui, il est possible de pratiquer l’accrobranche dans la capitale. Avec une surface de près de 1.000 hectares dont environ la moitié de forêt, le bois de Vincennes est le plus grand espace vert parisien. En son centre, le Parc floral accueille l’unique spot d’accrobranche de la Ville lumière. À dix minutes de la porte de Bercy (12e arrondissement), Évasion verte propose 4 parcours dans les arbres. Ils feront le bonheur de tous: du plus facile pour les juniors au plus difficile à 12 mètres de hauteur.

Site Internet

Parc floral de Paris, Esplanade du château de Vincennes - 75012 Paris

Tarif enfant: 17 euros - Tarif adulte: 22 euros

2. Sherwood Parc - Val-d’Oise

Direction le Val-d’Oise, à 30 kilomètres de Paris , pour jouer les Robin des Bois au Parc Sherwood. Le site s’étend sur 11 hectares, avec 36 parcours composés de 370 ateliers, suspendus jusqu’à 20 mètres au-dessus de la terre ferme. Les aventuriers vont adorer ce terrain de jeu XXL, qui compte une tyrolienne longue de 260 mètres. Les plus petits pourront s’initier dès deux ans et demi grâce à un parcours de pont de singe protégé par des filets. Les amateurs d’inattendu effectueront les parcours en nocturne, à la lumière de leur lampe frontale.

Site Internet

Chemin des Rouliers - 95270 Viarmes

Billets de 19,50 à 29 euros

3. Parc Aventure Floréval - Essonne

À 30 kilomètres de la capitale, le Parc Aventure de Floréval vous accueille dans la forêt du domaine de Morionville, près d’Arpajon. Sur un terrain de 7 hectares, vous découvrirez 20 parcours d’accrobranche aux niveaux de difficultés variables, situés entre 2 et 20 mètres de hauteur. Particulièrement adapté aux familles, le parc possède deux parcours mini-kid accessibles dès 3 ans.

Les plus téméraires pourront s’élancer sur un VTT à 20 mètres de hauteur, ou tester le CIM’EJECTION, une catapulte humaine qui vous propulsera à la cime des arbres. Avec une accélération de 3G en moins de 2 secondes, il faudra avoir le cœur bien accroché!

Site Internet

Route départementale 97 - 91680 Bruyères-le-Châtel

Billets de 20 euros à 30 euros - 29 euros en nocturne

4. Atout Branches - Essonne

Rendez-vous à Milly-la-Forêt, au cœur du Parc naturel régional du Gâtinais français et à deux pas de la forêt de Fontainebleau, pour une journée sportive en pleine nature. Petits et grands découvriront les joies de l’accrobranche grâce aux 11 itinéraires. Les aventuriers en herbe testeront leur équilibre et leur agilité sur les parcours Piccolo (2 à 5 ans), Pitchoune (3 à 7 ans) ou Bambin (4 à 7 ans). Les plus courageux se frotteront au panoramique, le parcours le plus haut du parc, qui culmine à 18 mètres et comporte 8 tyroliennes, avant d’oser sauter dans le vide sur les parcours noir et ébène.

Site Internet

Route de Boutigny - 91490 Milly-la-Forêt

Billet enfant à partir de 11 euros - Billet adulte 24 euros

La Chaumière du Télégraphe, un restaurant au milieu des cimes 23 rue du Rocher du Duc - 91700 Champcueil Vous recherchez un restaurant atypique? Direction Champcueil (91) et La Chaumière du Télégraphe, perchée au milieu de la forêt des Grands Avaux. Aux beaux jours, deux terrasses vous permettent de déjeuner, dîner ou simplement prendre un verre dans un cadre naturel exceptionnel. Le restaurant possède également une salle intérieure, pour profiter du panorama même lorsque le soleil n’est pas de la partie. Au menu, une cuisine familiale - salades composées et viandes grillées, ainsi qu’un large choix de bières et de cocktails, des crêpes, glaces et desserts. De quoi reprendre des forces après l’accrobranche!

5. Parcours Lémuriens - Seine-et-Marne

Sensations fortes et dépaysement sont au rendez-vous dans ce parc. Les 5 hectares de forêt de chênes centenaires accueillent 8 parcours accessibles dès 4 ans, pour vivre une expérience sportive et ludique en famille, en couple, entre amis ou même entre collaborateurs. Partez sur les traces de Tarzan en osant un saut vertigineux. Les parcours sont accessibles en soirée tous les samedis.

Site Internet

31 rue Pierre de Coubertin - 77430 Champagne-sur-Seine

Billets de 10 à 21 euros

6. Ecopark Adventures Créteil Pompadour - Val-de-Marne

Installé dans le parc interdépartemental des sports de Paris Val-de-Marne, ce parc est facilement accessible en transports en commun, que ce soit via le RER ou le bus. Sportifs amateurs ou aguerris peuvent profiter de 11 parcours d’accrobranche aux niveaux de difficulté progressifs (dès 5 ans). Les amateurs de sensations fortes évolueront sur une centaine d’ateliers perchés jusqu’à 15 mètres de hauteur. Ecopark Adventures gère plusieurs parcs accrobranche en Ile-de-France. La particularité de celui-ci tient à ses 11 tyroliennes qui survolent le bassin nautique, la plus longue mesurant 140 mètres.

Site Internet

Chemin des marais (PIDS Plaine Nord) - 94000 Créteil

Tarif: de 17 à 25 euros

7. Sainte-Assise Aventure - Seine-et-Marne

Situé à Nemours, tout près des bords de Seine, le parc accrobranche de Sainte-Assise comprend 10 voies réparties sur 7 hectares, soit 4 kilomètres de parcours au total. C’est le parc des superlatifs: vous y trouverez les deux parcours les plus longs d’Ile-de-France (26 ateliers), 32 tyroliennes, dont la plus grande de la région (260 mètres avec un départ à 23 mètres de haut), 3 sauts de Tarzan, et le parcours noir le plus extrême d’Ile-de-France. Les accros à l’adrénaline pourront tester la catapulte. Accessible à partir de 3 ans.

Site Internet

Domaine/hameau de Sainte-Assise - 77240 Seine-Port

Billets de 11 à 27 euros

À lire aussi:

Disneyland Paris fête ses 30 ans: 9.1 milliards d’euros investis!

Futuroscope, Vulcania, la Mer de Sable... 15 parcs d’attractions partout en France

Journée Star Wars: le retour de la saga