6 paysages français totalement sauvages classés au Patrimoine de l’Unesco

Découvrez ces 6 paysages français classés au Patrimoine de l’Unesco crédit photo : Getty images

Il n’est pas toujours utile de partir au bout du monde pour découvrir des paysages à couper le souffle. En France, six sites sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco pour leur « importance esthétique exceptionnelle ». Et trois d’entre eux sont accessibles à tous.

1. Entre falaises rouges et mer bleu azur, le golfe de Porto en Corse

Classé depuis 1983 au Patrimoine de l’Unesco, le golfe de Porto est une merveille dont on ne se lasse jamais. La beauté du golfe réside dans le contraste saisissant entre le rouge des falaises de granit et la mer d’un bleu azur. Des calanques de Piana à la réserve naturelle de Scandola, ces paysages beaux à couper le souffle abritent une flore et une faune exceptionnelles.

2. Le Mont-Perdu à la frontière espagnole

Ce paysage de montagne rayonne autour du Mont-Perdu, massif calcaire qui culmine à 3.352 mètres d’altitude. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997, ce site comprend deux des canyons les plus grands et les plus profonds d’Europe. Il est surtout un témoignage de la vie pastorale d’autrefois à travers ses villages, ses fermes, ses hauts pâturages et ses scènes de transhumance. C’est un lieu idéal pour se ressourcer.

3. Les lagons de Nouvelle-Calédonie, le paradis sur terre

Les lagons de Nouvelle-Calédonie sont entrés sur la liste du Patrimoine mondial le 8 juillet 2008. Ils sont constitués de six zones marines reconnues d’une «valeur universelle exceptionnelle». Les récifs coralliens abritent un écosystème préservé où vivent des grands prédateurs, comme le requin, et une diversité phénoménale de poissons. C’est un paradis pour les espèces menacées, un endroit magique où la main de l’homme n’a pas tout transformé.

4. Les pics volcaniques de La Réunion, un régal pour les randonneurs

L’île de La Réunion est adorée par les randonneurs. La zone centrale de son Parc national est protégée par l’Unesco depuis 2010. Elle abrite deux pics volcaniques, des gorges et des cirques vertigineux dont celui de Mafate. Ceux qui ont eu la chance de s’aventurer à pied dans ce lieu hors du temps s’en souviennent pour toujours. Loin de l’agitation des temps modernes, c’est dans la douceur et l’authenticité que les Mafatais accueillent les randonneurs. Dans leur village, l’électricité est solaire et la nature est reine. À chaque coin de sentier, les ravines, cascades et forêts sont là pour enchanter les marcheurs.

5. La Chaîne des Puys en Auvergne formée il y a 35 millions d’années

Inscrite en 2018 au Patrimoine de l’Unesco, mais formée il n’y a pas moins de 35 millions d’années, la Chaîne des Puys est une merveille géologique qui témoigne comme aucun autre lieu sur Terre des mouvements titanesques de la croûte terrestre. 80 volcans sont alignés le long de la faille de Limagne. C’est donc un voyage dans l’histoire de notre planète que vous offrent ces paysages majestueux.

6. Les îles Kerguelen interdites à l’activité humaine

Situées à l’extrême sud de la Terre, ces îles totalement préservées ont fait leur entrée au patrimoine de l’Unesco en 2019. Ces territoires constituent une réserve pour les oiseaux et les mammifères marins. Un patrimoine unique où le manchot royal et 50 millions d’oiseaux peuvent vivre et se reproduire très loin des hommes. Grâce à leur isolement, ces terres et mers sont les vestiges d’une nature sauvage et protégée.

À Paris, visite du jardin japonais de l’Unesco Adresse: 7, place de Fontenoy 75007 Paris, entrée gratuite. Créé en 1958 par l’artiste Isamu Noguchi pour l’ouverture de la Maison de l’Unesco à Paris, ce jardin porte bien son nom de jardin de la paix. Situé à deux pas de la tour Eiffel et des Invalides, cet endroit magique offre aux visiteurs un moment de sérénité en plein centre-ville. Le lac, le pont, les arbustes et les arbres forment un ensemble harmonieux. Directement importés du Japon, les cerisiers, pruniers et magnolias sont des merveilles qui ravissent les visiteurs.

