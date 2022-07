5 parcs aquatiques pour s’amuser partout en France

Les parcs aquatiques sont l’une des attractions phares de l’été. crédit photo : Getty Images

Se rafraîchir tout en s’amusant, c’est la promesse des parcs aquatiques, qui font le plein chaque été. Que vous soyez plutôt toboggan ou piscine à vagues, rivière sauvage ou pataugeoire, en famille ou entre amis, une chose est sûre: rire et détente sont au rendez-vous!

1. O’Gliss Park (Vendée)

Ce parc s’étend sur 6 hectares au cœur de la Vendée, à seulement quelques minutes des plages. Il se divise en plusieurs espaces, dont:

le Ludo’Park, un espace aquatique dédié aux enfants;

l’île d’Ocayo, son lagon, ses plages, ses rochers et sa piste d’escalade;

le Délir’Space, un espace aquatique dédié aux amateurs de sensations fortes;

l’Exploral’O, un parcours de rivières sauvages de plus de 400 mètres.

Les fans de nouvelles technologies pourront tester Virtual Rafting, une expérience sensorielle qui vous fait vivre une descente en rafting grâce à un casque de réalité virtuelle.

Route de la Tranche-sur-Mer - 85560 Le Bernard

https://www.oglisspark.fr/

Billet adulte: 30,90 euros - Billet enfant (5-10 ans): 23 euros - Bout’choux (3-4 ans): 15,50 euros

2. Wave Island (Vaucluse)

Ce parc aquatique situé près d’Avignon ravira les amateurs de glisse. Il comporte 19 attractions, dont le Tikki Slide pour les tout-petits, la Baie des sirènes, le Tube et sa descente de 93 mètres, le Psychédélik ou encore le Géant. Ce toboggan aquatique en chute libre de 33 mètres (le plus haut d’Europe) vous propulsera jusqu’à 80km/h. Vous pourrez également vous initier au bodyboard ou au flowboard sur la plus grande vague artificielle du monde (certifiée par le Guinness des records).

800 allée de Beaulieu - 84170 Monteux

https://www.waveisland.fr

Billet 29,90 euros - 21,90 euros (-1,20 m)

Vague artificielle: initiation (10 min) 5 euros/Session (30 min): 22 euros

3. Aqualand Agen (Lot-et-Garonne)

Il existe une dizaine de parcs Aqualand répartis dans le Sud de la France: Saint-Cyprien, Port-Leucate, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Fréjus… Celui du Cap d’Agde est d’ailleurs le premier parc aquatique de France à avoir ouvert ses portes, en 1983.

Le parc d’Agen a été inauguré en 2017. Il s’étend sur 50.000 mètres carrés, ce qui en fait le plus grand de la chaîne. L’espace est divisé entre Family Land, accessible dès 3 ans (avec piscine à vagues, plages, lagon, descente de la rivière en bouée, espace de jeux), et Sensation Zone où se trouvent deux attractions uniques en France, Tornado et Volcano: un entonnoir géant avec force centrifuge et un tourbillon de virages, avant une chute libre en bouée!

Château de Caudouin, CS 10022 - 47310 Roquefort

https://www.aqualand.fr/agen

Billet: 23 euros - Pack Family (2 adultes, 2 enfants): 94 euros

4. Atlantik Park (Landes)

Direction Seignosse, près de Biarritz, pour découvrir 3.000 mètres carrés dédiés à la glisse. Les attractions sont réparties par code couleur: zone Bout’chou avec glissades vertes, Flash Tube (bleu), jusqu’au Super Kamikaze (noir). Rivière à contresens, bains à remous, toboggan rapide, pataugeoire, espace détente, loopings: de quoi amuser petits et grands.

2 avenue de la Grande Plage - 40510 Seignosse

atlantic-park.com

Billets 16-23 euros

5. Aquaboulevard (Paris)

Impossible de ne pas mentionner Aquaboulevard, l’un des plus grands parcs aquatiques de France et d’Europe. Situé dans le XVe arrondissement de la capitale, il dispose d’un espace intérieur ouvert toute l’année, et d’un espace extérieur pour profiter du soleil aux beaux jours. Au programme, outre les 10 toboggans: vagues, rivière à contre-courant, canons à eau, wakeboard, mur d’eau, mais aussi jacuzzis, sauna et hammam. Les plus téméraires oseront l’Aquasplash et l’Aquaplouf, deux toboggans dans le noir, avant de tester l’Aquamikaze, une descente ultrarapide avec sensation de chute libre. Pour les tout-petits, ne manquez pas l’AquaJonas, une grande glissade dont le départ se trouve dans la baleine suspendue. À l’extérieur, vous profiterez de plages de sable et de pelouses.

4-6 rue Louis Armand - 75015 Paris

www.aquaboulevard.fr

Billet adulte: 37 euros - Billet enfant (3-11 ans): 20 euros

Le plus haut toboggan aquatique du monde se trouve aux États-Unis Avis aux amateurs de sensations fortes: le toboggan le plus haut - et le plus rapide - du monde se trouve aux États-Unis, plus précisément au Kansas, dans le parc Schlitterbahn de Kansas City. Il vous faudra gravir 264 marches pour arriver au sommet, qui culmine à 51 mètres de hauteur. Avec une vitesse de pointe de 104km/h, le toboggan Verrückt, qui signifie “fou” en allemand, porte bien son nom.

