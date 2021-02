5 maisons de peintres pour rêver

Visite de lieux ayant inspirés de grands peintres. crédit photo : Everett Collection/Shutterstock / Everett Collection

Certains endroits magiques gardent l'empreinte de ceux qui les ont habités. La chambre de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, le domaine de Renoir à Cagnes-sur-Mer, la maison de Monet à Giverny, celle de Salvador Dali près de Cadaqués et l'atelier de Suzanne Valadon au cœur de Montmartre sont de ceux-là. Le temps d'une lecture, visitons ces 5 lieux ayant inspirés de grands peintres.

À Giverny, entrez dans un tableau de Claude Monet

Claude Monet, célèbre peintre impressionniste né en 1840, était un fervent adepte de la peinture sur le motif. Poser son chevalet dans la nature et transcrire en couleurs ce qu'il voyait, c'était sa vie. Il est aussi le père aimant d'une famille nombreuse. Pour concilier ses deux amours, il s'installe à Giverny en 1883 et fait de sa demeure son lieu d'inspiration.

Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l'artiste vécut en famille abrite notamment son salon-atelier et son exceptionnelle collection d'estampes japonaises. Jardinier émérite, il se compose un paysage à la mesure de ses pinceaux. Jusqu'à sa mort en 1926, le peintre, le père, le jardinier et l'homme ne quittèrent presque jamais Giverny. Entrez dans le Clos Normand et ses parterres de fleurs, visitez le Jardin d'Eau avec son pont japonais peint et ses nymphéas, et vous aurez l'impression de pénétrer dans un tableau du grand peintre.

À Auvers-sur-Oise, revivez les derniers jours de Vincent Van Gogh

Le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Le 29 juillet, après avoir peint 78 tableaux, il se suicide. Pendant ces deux mois, il marque à jamais de son génie l'auberge Ravoux où il a élu domicile pour la somme dérisoire de 3,50 francs par jour.

Aujourd'hui, les admirateurs du peintre se rendent à Auvers-sur-Oise pour marcher dans ses pas. Dans sa chambre, immortalisée dans un célèbre tableau, on peut encore sentir le souffle du peintre. Ce havre de paix, où «il n'y a rien à voir... mais tout à ressentir», est resté intact depuis 1890. Le voyage se poursuit dans le grenier de l'auberge par une présentation audiovisuelle, «Sur les pas de Van Gogh». Elle retrace le séjour de l'artiste à travers ses œuvres, sa correspondance et des photographies d'époque.

Enfin, on ne peut pas passer à l'Auberge Ravoux sans s'installer dans la salle à manger. Gigot de sept heures, coq au vin, blanquette de veau, pot au feu... Chaque plat, préparé à partir de produits frais du marché, est un hommage à la cuisine et à l'art de vivre d'antan. Quant à Van Gogh, on jurerait le voir fumant sa pipe à sa table habituelle au fond de la salle.

À Cagnes-sur-Mer, le musée Renoir, un univers sensuel

En 1908, Renoir vieillissant s'installe aux Collettes, une propriété magique plantée d'oliviers et de citronniers avec un panorama allant jusqu'au Cap d'Antibes. Il vient y chercher la lumière et la possibilité de peindre en plein air les couleurs chatoyantes des oliviers, des fleurs et des fruits de son domaine. Au village voisin, il engage de jeunes modèles sensuelles qu'il peint sans relâche.

À Cagnes-sur-Mer il aborde la sculpture pour la première fois. Cette maison fascinante est devenue le Musée Renoir. Avec ses 15 toiles originales, ses 40 sculptures, son mobilier et son atelier, il constitue le témoignage émouvant de l'univers du Maître impressionniste. Il a passé là, les 12 dernières années de sa vie. Se promener dans ce jardin du Domaine des Collettes c'est comprendre pourquoi Renoir a choisi de s'y installer.

Ce jardin vient d'être labellisé «Refuge LPO» avec ses 36 espèces d'oiseaux recensées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Le jardin du musée Renoir est, hors pandémie, le théâtre de manifestations culturelles. «Un soir chez Renoir» ou «Le déjeuner sur l'Herbe» seront des spectacles à aller applaudir dès que cela sera possible.

À Cadaqués plane l'ombre de la moustache de Dali

À deux kilomètres de Cadaqués, en Espagne, dans la baie de Portlligat Salvador Dali, enfant, passe ses vacances chez son père. Plus tard, à 26 ans, tout jeune marié avec Gala, il y achète une petite cabane de pêcheur au toit abîmé. C'est ici, loin des regards, qu'ils veulent faire pousser leur extraordinaire amour. Petit à petit, au fil des ans, ils agrandissent leur maison et en font une œuvre. Dali décrit ainsi leur projet: «Chaque nouvelle impulsion de notre vie correspond à une nouvelle cellule, à une nouvelle pièce». L'entrée, la cuisine, puis la salle à manger d'hiver, la salle aux oiseaux, la cour aux tasses...

Dali et Gala se font architectes d'un monde imaginatif et surréaliste. Dans l'atelier, Dali peint la plupart de ses œuvres. À l'intérieur Gala se charge de la décoration, un mélange inclassable d'objets chinés et de meubles insolites. Elle apporte au lieu sa touche orientale. Pour voir la maison de ce couple d'artistes, il est nécessaire de réserver en ligne. Des groupes de 8 personnes sont acceptés toutes les demi-heures pour une visite qui restera gravée dans les mémoires. Toutes les précautions sanitaires sont prises pour que les visites continuent en ce moment.

Grimpez chez Suzanne Valadon, vous y verrez Montmartre

À deux pas de la place du Tertre, l'atelier de la peintre Valadon semble s'être figé au temps où elle y vivait avec son mari et son fils, le peintre Maurice Utrillo. Sous la verrière, la reconstitution est saisissante: chevalet, poêle à charbon, pinceaux et palettes. La visite de cet atelier niché au cœur du musée Montmartre vous ramène près d'un siècle en arrière.

Les collections permanentes du musée sont composées de peintures, affiches et dessins signés Valadon et Utrillo, Toulouse-Lautrec, Modigliani ou encore Kupka. Le parcours revient sur l'histoire de la Butte, l'effervescence de ses ateliers (le Bateau-Lavoir, l'atelier Cortot...) et l'ambiance de ses célèbres cabarets (le Lapin Agile, le Moulin Rouge...). Une salle est même dédiée au French Cancan. Trois jardins entourent le musée. Ils témoignent du passé de la Butte, quand elle était encore la campagne en bordure de Paris. Vous y découvrirez une vue unique sur les dernières vignes officiellement appelées le Clos Montmartre.