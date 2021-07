5 lieux insolites à découvrir en France

La France regorge de paysages atypiques à découvrir sans embarquer dans un avion crédit photo : Shutterstock

Des rochers sculptés de l'abbé Fourré aux cascades des tufs, la France hexagonale regorge de paysages atypiques et dépaysants. Des curiosités tantôt naturelles, tantôt réalisées par le travail de l'être humain. Voilà de quoi faire le tour du monde sans nécessairement quitter son pays.

Les étonnants rochers sculptés de l'abbé Fouré en Bretagne

À Rothéneuf, près de Saint-Malo, un ermite a sculpté pas moins de 300 œuvres dans la pierre en un peu plus d'une dizaine d'années. L'abbé Fouré démarre cette entreprise étonnante à la fin du XIXe siècle. Ces sculptures sont à la frontière de l'art dit naïf et de l'art brut. Elles feront sa renommée et on le surnommera le «Facteur cheval breton», en référence au palais sculpté du Facteur Cheval. Aujourd'hui, les quelque 300 figures en bord de mer sont à visiter pour 2,50 euros.

Le spectaculaire Colorado provençal des ocres du Roussillon

Des falaises sauvages, une terre rouge, des canyons à foison et des chemins sablonneux où les grottes et pitons rocheux sont légion. Ce n'est pas le Grand Canyon, mais les ocres du Roussillon. Un trésor naturel situé dans le Luberon et digne des décors des grands westerns du XXe siècle. Les paysages de Rustrel, près d'Avignon, sont teintés de rouge, de rose, d'orange et de jaune et donnent l'impression de voyager en un clin d'œil en plein cœur des déserts américains. Ces carrières d'ocre datent de l'époque romaine et sont encore préservées. À découvrir au plus vite.

Le mythique village troglodyte de Rochemenier

En voilà un village atypique. Dans le Maine-et-Loire, le village de Rochemenier a conservé son héritage troglodyte. Un vieux bourg où les caves creusées directement dans le calcaire ne laissent apparaître du sol que le haut de leur cheminée. Des maisons habitées par le passé par des fermiers de la région. Aujourd'hui, ce village est ouvert au public avec à la clé un parcours visuel et sonore permettant de se plonger dans les conditions de vie des habitants de Rochemenier, pour un prix d'entrée de 5 euros.

Les envoûtantes cascades des tufs dans le Jura

C'est un spectacle à couper le souffle en plein Jura, au cœur de la région des lacs. Les cascades des tufs et leur impressionnant rideau d'eau donnent aux touristes l'impression d'être en Thaïlande ou à La Réunion. La cascade est alimentée par la Cuisance, une rivière qui prend sa source au cœur de la reculée des Planches, une vallée fermée par des falaises de calcaires hautes de 245 mètres. En tombant dans les bassins du Dar, la cascade donne cette impression de paysage exotique alors qu'elle n'est qu'à quelques encablures de Besançon.

L'étrange musée Robert Tatin en Mayenne

Il aura fallu près de 21 ans à Robert Tatin pour construire cet étrange musée inspiré de ses nombreux voyages. Une sorte de création monumentale entre l'Orient et l'Occident avec chemin des géants, champ de sculptures et labyrinthe végétal, à Cossé-le-Vivien en Mayenne. Le musée Robert Tatin nous plonge dans un univers à part où l'art gothique croise le statuaire maya. L'homme a bâti ce lieu atypique avec sa femme et on trouve encore, en le visitant, leur maison. Parmi les objets d'art les plus intéressants à découvrir, on peut recommander le dragon qui, expurgé de l'aspect démoniaque qu'on lui confère en Occident, fait ici office de gardien bienveillant. Prix d'entrée: 6 euros.

Ces petites Venise sur le sol français Vous n'avez pas les moyens d'aller en Italie et souhaitez découvrir Venise! Pas de panique. La France regorge de villes dont l'urbanisme se confond avec celui de la ville italienne. C'est le cas par exemple du quartier de la Petite France à Strasbourg, classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, avec ses canaux surplombés de vieilles maisons à colombages. Port-Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez, est aussi régulièrement comparé à la ville italienne. De nombreuses maisons bordent le canal et sont dotées d'un accès bateau et d'un accès terre. Annecy, en Savoie, fait également de la concurrence à sa cousine transalpine avec ses ruelles médiévales et ses nombreux canaux. Une ressemblance que la ville savoyarde cultive avec la cousine vénitienne.

