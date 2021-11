5 calendriers de l’Avent originaux

Découvrez notre sélection de calendriers de l’Avent originaux crédit photo : Getty images

Vous aimez revisiter les traditions ? Vous cherchez une idée de cadeau qui change de l’ordinaire à l’approche des Fêtes ? Calendrier pour les enfants, pour la famille mais aussi pour nos compagnons à quatre pattes… cette année oubliez le calendrier classique et misez sur un Calendrier de l’Avent original !

Le calendrier de l’Avent’ure

Exit les chocolats! Cette année, vivez une palpitante aventure en famille avec ce calendrier de l’Avent sur le thème de la haute montagne. Votre enfant recevra un mystérieux coffret qui se transforme en décor d’enquête et le matériel pour mener à bien sa mission. Chaque jour, un épisode audio disponible sur toutes les plateformes d’écoute gratuites lui livrera l’énigme à résoudre pour avancer dans l’histoire. Aux côtés d’une enquêtrice confirmée de l’Académie des Enfants Espions, il embarquera dans une épopée à la découverte de la faune et la flore des Alpes et de tous les trésors de la haute-montagne. Une enquête de Noël complètement givrée accessible aux enfants dès 6 ans.

Calendrier de l’Avent’ure, 34,90 euros.

Le calendrier de l’Avent photo 100% personnalisé

Pour que le mois de décembre passe plus vite, Photoweb propose un calendrier de l’Avent composé de photos. En quelques clics, créez votre calendrier entièrement personnalisé. Choisissez l’un des décors au choix (ski party, a-doré, Noël russe ou Champagne), téléchargez vos 24 photos préférées, le tour est joué! Chaque jour, une fenêtre prédécoupée s’ouvrira pour laisser apparaître une photo surprise. Parents, grands-parents, amoureux… ce calendrier de l’Avent original est le cadeau idéal à s’offrir ou à offrir avant les Fêtes!

Calendrier de l’Avent photoweb, 11,95 euros.

Le calendrier de l’Avent zéro déchet

Pousse-Pousse, ce sont des coffrets zéro déchet pour nous guider sur la voie de la consommation éco-responsable. Pour les fêtes de fin d’année, le concept se décline en calendrier de l’Avent avec 24 petites surprises emballées dans des sachets en kraft recyclables et compostables. Produits ménagers 100% naturels, cosmétiques solides, accessoires en matériaux eco-friendly, kits DIY made in France… Une manière originale, ludique et joyeuse d’entamer une démarche zéro déchet ou d’initier l’un de vos proches.

Calendrier de l’Avent zéro déchet, 89 euros.

Le calendrier de l’Avent pour les magiciens

Clementoni a imaginé un calendrier de l’Avent pour les magiciens en herbe! Le principe est simple: Un jour, un tour! Chaque jour, votre enfant découvrira un nouvel accessoire qui lui permettra de réaliser un nouveau tour de magie. Le calendrier s’accompagne d’un manuel illustré pour faire de votre bambin le futur Houdini! Au programme hypnose, les 4 dames, l’arbre magique, le prisonnier libéré, la raquette aux diamants ou encore les mini-cartes. De quoi animer le repas de Noël!

Calendrier Magie Clementoni, 19,90 euros.

Pour nos amis à 4 pattes Parce qu’ils font partie de la famille, découvrez les calendriers de l’Avent spécialement conçus pour nos animaux de compagnie. Truffaut vous propose de régaler votre chat avec 24 friandises à base de caroube, une alternative saine et sans danger au chocolat (6,50 euros). Côté chien, Lukullus a créé un calendrier de l’Avent contenant 5 variétés différentes: poulet, canard, saumon, agneau, bœuf (disponible sur le site de zooplus, 9,99 euros.)

A lire aussi:

Calendriers de l’Avent: notre sélection pour les gourmets

4 calendriers de l’Avent pour hommes

4 calendriers de l’Avent 100% luxe