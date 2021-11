4 calendriers de l’Avent pour hommes

Découvrez notre sélection de calendriers de l’Avent pour homme. crédit photo : Getty images

Parce qu’ils ne sont plus réservés aux enfants, découvrez notre sélection de calendriers de l’Avent pour homme. Calendrier gourmand, calendrier beauté, calendrier osé… De quoi vous faire plaisir ou gâter votre moitié avant Noël.

Pour un homme tout doux: le calendrier spécial rasage ou soin de la barbe

Team barbu ou team rasé? Cette année pas de jaloux! Trendy Barber propose deux calendriers de l’Avent thématiques pour une routine beauté complète. Chacun contient 13 produits et accessoires pour le corps, les cheveux et le soin de la barbe ou le rituel du rasage selon le modèle choisi. Cire modelante et brosse à barbe vs blaireau pure soie et soin après rasage, choisissez votre camp. En bonus, un accessoire-surprise ultra tendance.

Calendrier Trendy Barber, 54,90€

Pour un homme épicurien: le calendrier de l’Avent autour du vin

Domaine du goût a imaginé un calendrier de l’Avent ludique pour les amateurs de vin. Ici pas de numéro mais un indice pour découvrir la case du jour et déguster à l’aveugle l’un des 24 vins bio d’AOC françaises.

Pour rendre l’expérience encore plus originale, Domaine du goût vous donne rendez-vous chaque soir à 19h pour une dégustation en live sur ses réseaux, suivie d’une présentation du vin du jour (domaine, appellation, cuvée) en présence du vigneron. Vous aimez voir les choses en grand? Le calendrier de l’Avent des vins existe aussi en version XXL avec 24 bouteilles de 75cl dont 3 premiers crus et 2 champagnes!

Calendrier de l’Avent du vin, 69€ pour la version classique, 1 190€ pour la version XXL

Pour un homme qui aime prendre soin de lui: le calendrier de l’Avent Kiehl’s

Célébrez les fêtes de fin d’année en vous chouchoutant avec le calendrier de l’Avent Kiehl’s! Illustré par l’artiste française Marylou Faure, ce coffret pop et coloré comprend 24 produits de la marque de soin new-yorkaise au savoir-faire hérité des apothicaires, des plus iconiques aux dernières nouveautés. Cerise sur le gâteau, Kiehl’s vous offre un bon de 10 euros à valoir sur votre prochain achat. Pour tout calendrier acheté, 2 euros sont reversés à la fondation Le Refuge qui vient en aide aux jeunes LGBT+ en situation de rupture familiale.

Calendrier de l’Avent Kiehl’s, 89€

Pour un homme coquin: le calendrier de l’Avent Passage du Désir

Passage du Désir vous aide à patienter jusqu’à Noël avec ce calendrier de l’Avent spécial adultes. Sextoys, cosmétiques intimes, jeux, accessoires sensuels… Chaque surprise s’accompagne de défis à réaliser en moins de 24h. De quoi faire du mois de décembre le plus excitant de l’année.

Calendrier de l’Avent Passage du Désir, 169€

