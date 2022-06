3 desserts qui révèlent tous les arômes du café

Pour toutes celles et tous ceux qui aiment les saveurs sucrées et le goût du café, nous avons décidé de nous fendre d'un article qui serait entièrement dédié aux desserts qui adoptent cette saveur si particulière et tant appréciée. Au final de notre contenu, nous allons donc vous détailler 3 préparations bien précises, que vous pourrez réaliser chez vous, et qui, c'est certain, régaleront l'ensemble de vos convives ! Si vous êtes prêts à vous faire saliver à la simple lecture de notre article, alors nous pouvons commencer !

Bien entendu, lorsque l'on parle de café, la première image qui nous vient en tête est celle d'une tasse ou d'un bol fumant, au matin ou après le repas de midi. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le café est aussi très répandu dans toutes sortes de recettes de desserts, et c'est exactement ce pourquoi nous avons pris le parti, ce jour, de prendre le temps d'étudier d'un peu plus près.

Nous avons bien conscience qu'il existe un grand nombre de desserts au café, si l'on s'amuse à les recenser tous, et par la force des choses, il a bien fallu faire une sélection parmi ceux-ci : la voici donc. De ce fait, notre sélection de 3 préparations est un peu subjective et ne parlera peut-être pas à tout le monde, toutefois, nous avons fait en sorte de choisir 3 desserts relativement différents, afin qu'au moins l'un d'entre eux vous plaise.

Alors, si vous êtes prêts à parcourir le pas à pas de notre première recette, et bien nous allons commencer. A votre toque, à votre fouet et à votre tablier, un, deux, trois...pâtissez !

La délicieuse mousse au café et mascarpone

Bien sûr, quand on parle de mousse en dessert, on imagine plutôt la coupe ou le saladier de mousse au chocolat, mais saviez-vous que la mousse au café elle aussi est absolument succulente et possède un public d'irréductibles amateurs, un peu partout dans le monde ? Surprenez vos convives et même vos enfants, avec ce savoureux dessert, qui fera des émules et qui vous sera réclamé régulièrement une fois que vous l'aurez fait goûter autour de vous... Une très belle onctuosité, grâce au mascarpone, et un vrai rafraîchissement qui sera parfait pour clôturer un bon repas en famille ou entre amis.

- Le temps de préparation : environ 10 minutes à 15 minutes

- La difficulté : très facile

- Le prix de revient : bon marché

- La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 4 personnes):

- 3 jaunes d'œuf et 2 blancs

- 200 ml de crème liquide

- 250 g de mascarpone

- 60 g de sucre en poudre

- 2 cuillères à soupe de café liquide sucré (café instantané ou autre...)

- un peu de cacao maigre à saupoudrer

- 1 pincée de sel

La préparation :

1 - Dans un premier temps, vous allez fouetter les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

2 - Une fois que cela est fait, il va falloir incorporer le mascarpone puis l'extrait de café sans cesser de battre le tout de manière très régulière.

3 - Vous pouvez ensuite placer la crème liquide et les fouets au congélateur quelques minutes, cela est important et facilitera grandement la suite.

4 - A présent, vous allez pouvoir monter la crème liquide très froide en chantilly, et une fois que cela est réalisé et bien vous allez l'incorporer à la préparation de façon douce et sans la casser.

5 - Montez ensuite les blancs d'œuf en neige ferme avec un fouet ou un batteur électrique, puis ajoutez à cela une pincée de sel.

6 - Quand cela est fait, vous pouvez les incorporer à la préparation précédente.

7 - A présent, vous allez répartir cette mousse dans des verrines ou ou dans des coupes, si vous souhaitez en faire des portions individuelles. Sinon, faites la même chose, mais dans un grand saladier, à vous de voir.

8 - Vous pouvez désormais placer le tout au frais et laisser ainsi reposer pendant au moins 6 h. Le mieux est de s'y prendre la veille, comme cela vous pourrez laisser au frais pendant toute la nuit.

9 - Sortez votre préparation du frigo, et juste avant de servir, vous pouvez saupoudrer la préparation de cacao amer

Petit conseil : il est très appréciable de servir cette mousse au café avec quelques petits biscuits. Les cigarettes russes sont particulièrement indiquées, mais vous pouvez aussi opter pour des langues de chats par exemple !

Un savoureux gâteau à la crème café

Pour cette seconde recette, nous avons décidé de vous proposer un gâteau fourré à la crème de café, qui sera parfait autant pour le dessert que pour le 4 heures avec les enfants. Cela change un peu du sempiternel gâteau au chocolat ou au yaourt, et nul doute que là encore, une fois que vous aurez réalisé la préparation, vos convives et vos proches vous en redemanderont !

- Le temps de préparation : environ 25 minutes à 30 minutes

- La difficulté : facile

- Le prix de revient : bon marché

- La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 4 personnes):

La crème au café :

- 1 dl de lait

- 90 g de beurre

- 60 g à 65 g de sucre

- 2 jaunes d'œufs

- 1/2 sachet de sucre vanillé

- 1 cuillère à soupe d'extrait de café

La génoise :

- 75 g de farine

- 75 g de sucre

- 60 g à 65 g de beurre

- 2 œufs

- 2 cuillères à café d'extrait de café

Pour décorer l'ensemble :

- 20 g à 25 g de chocolat noir râpé

- quelques grains de café en chocolat

La préparation :

1 - Avant de vous lancer dans la préparation de la génoise, commencez par faire pré-chauffer votre four à 200 ° C (soit un thermostat à 6 ou 7).

2 - Ensuite, battez longuement les œufs entiers avec le sucre. Faites cela dans un récipient placé au bain-marie, que vous retirerez de temps en temps du feu afin de ne pas laisser cuire les œufs. Le mélange doit devenir blanc et mousseux.

3 - A présent, vous pouvez ajouter l'extrait de café, puis vous allez bien mélanger et enfin ajouter la farine.

4 - Faites fondre le beurre au bain-marie, laissez-le refroidir un peu et ajoutez-le au mélange que vous ne travaillerez plus ensuite. Enfournez environ 30 minutes.

5 - Démoulez la génoise sur une grille et laissez le tout reposer pendant que vous vous occuper du reste, à savoir, la crème.

6 - Pour commencer, vous allez battre les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé.

7 - Ajoutez ensuite petit à petit le lait bouillant sans cesser de tourner doucement. Mettez cette crème à feu très doux et faites-la cuire, sans porter à ébullition, en tournant avec une spatule, une maryse, ou une cuillère...jusqu'à ce qu'elle épaississe.

8 - Retirez ensuite du feu et laissez refroidir la crème en remuant de temps en temps.

9 - Dans un récipient mettez le beurre en petits morceaux et faites le fondre (micro-onde ou bain marie) ; travaillez-le à la cuillère de bois jusqu'à ce qu'il prenne la consistance de ce que l' on appelle la pommade.

10 - Maintenant, vous allez verser peu à peu la crème refroidie sur le beurre en fouettant sans arrêt, puis vous allez incorporer l'extrait de café en remuant toujours continuellement, et une fois que cela est fait, vous pourrez remiser le tout au frais pour environ 1 heure.

11 - Lorsque l'heure est écoulée, coupez la génoise en deux tranches horizontales à l'aide d'un couteau bien affûté pour ne pas la casser ou la rompre.

12 - Tartinez ensuite la première tranche avec la moitié de la crème. Déposez ensuite par dessus la deuxième tranche de génoise et couvrez avec le reste de la crème.

13 - Pour finir, avant de déguster, vous pouvez décorer votre gâteau avec le chocolat râpé et les grains de café en chocolat.

14 - Pour finir, il ne vous reste plus qu'à placer votre dessert au réfrigérateur, pour ne le sortir qu'au moment de servir !

L'incontournable tiramisu, aimé de toutes et de tous...

Pour finir, nous ne pouvions décemment pas vous proposer d'article mettant en avant des desserts au café sans vous proposer une recette de tiramisu, puisque c'est sans conteste LE dessert le plus prisé lorsque l'on parle de saveur café ! Ce célébrissime dessert transalpin est à la fois très gourmand et très frais et il est tout simplement idéal pour terminer un repas de la meilleure des façons qui soit ! Il plaît autant aux petits qu'aux grands, alors ne vous en privez pas !

- Le temps de préparation : environ 15 minutes à 20 minutes

- La difficulté : facile

- Le prix de revient : bon marché

- La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 6 personnes):

- 250 g de mascarpone

- 5 œufs

- 200 g de biscuits à la cuillère

- 1 grand verre de café

- 50 g de sucre en poudre

- 50 g de cacao

- 1 pincée de sel

La préparation :

1 - Dans un premier temps, vous allez casser les oeufs, puis dûment séparer les blancs des jaunes dans deux récipients différents.

2 - Ensuite, vous allez monter les blancs en neige bien ferme, à l'aide d'un batteur ou d'un fouet électrique, le tout relevé d'une pincée de sel.

3 - A présent, vous pouvez mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre afin de bien faire blanchir le mélange. Une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter le mascarpone, puis incorporer délicatement, avec un tour de main souple, les blancs en neige.

4 - Une fois cette tâche terminée, vous pouvez maintenant tremper les biscuits à la cuillère dans le verre de café pour les imprégner, suite à quoi vous les déposerez au fond de votre plat ou des verrines que vous avez prévues.

5 - Recouvrez les biscuits avec votre préparation au mascarpone, puis recommencez l'opération jusqu'à épuiser vos biscuits.

6 - Il ne vous reste plus qu'à remiser votre tiramisu (ou les portions en verrine) au réfrigérateur pour 6 h à 8 h, et vous saupoudrerez l'ensemble de cacao lorsque vous serez sur le point de servir le dessert !

Note : la préparation doit se faire la veille (ou bien en amont) du repas, car le temps de repos au frigo est relativement long, et il faut bien le respecter.

Pour conclure :

Voilà pour ce qui est de nos 3 desserts au café, qui sublimeront cette saveur que nous sommes tant à aimer. Nous espérons que nos préparations vous ont fait monter l'eau à la bouche et nous serions ravis de lire vos commentaires, une fois que vous aurez franchi le pas et que vous aurez décidé de régaler vos convives ou votre famille avec. Si vous êtes un véritable amoureux du café, comme nous le disions en introduction, il existe de très nombreux dessert saveur café, alors n'hésitez pas à faire une petite recherche sur internet afin de dégotter LA recette qui sera votre véritable coup de cœur, pour peu qu'elle ne compte pas parmi nos 3 préparations !

