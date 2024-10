La SCPI Mistral Sélection obtient le label ISR

information fournie par Swiss Life AM FR • 23/10/2024 à 16:02

L'obtention du label ISR par la SCPI Mistral Sélection atteste de l'engagement de Swiss Life Asset Managers France pour une stratégie d'investissement et de gestion responsable.

Lancée en avril 2024, la SCPI Mistral Sélection se distingue par son offre accessible affichant 0 % de frais d'entrée* et un montant minimum à la souscription de 180 €. A l'aube d'un nouveau cycle immobilier, la SCPI Mistral Sélection a une stratégie agile et de diversification afin de saisir les meilleures opportunités du marché immobilier en investissant dans les régions et dans les pays de la zone Euro.

La labellisation ISR traduit la prise en compte de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la stratégie d'investissement et de gestion du patrimoine de notre SCPI Mistral Sélection.

Nos gérants suivent une approche « best in progress » et orientent leur choix vers des actifs qui ont le plus de capacité à améliorer leur situation par rapport aux critères ISR du fonds concerné. Notre vision consiste alors à faire évoluer le patrimoine existant dans un objectif global d'amélioration du parc immobilier de la SCPI.

En date du 30 septembre 2024, le portefeuille est investi dans un retail park à Valenciennes. A cette même date et après un peu plus de six mois de gestion, la capitalisation est de 9 778 680 €.

La SCPI a par ailleurs relevé son objectif de distribution à 8% au titre de l'année 2024**. Mistral Sélection vise à offrir à ses associés, à l'issue d'une durée de détention de 10 ans, un taux de distribution prévisionnel cible de 6 %, soit un objectif de taux de rentabilité interne (TRI) de 6,4 % par an. Ces objectifs ne sont pas garantis et sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

« Après l'annonce de la relève de l'objectif de distribution de Mistral Sélection pour 2024 à 8 %, l'attribution du label ISR est une deuxième bonne nouvelle pour nos associés. Elle témoigne de la stratégie exigeante mise en place par nos équipes au service d'une performance durable. » a déclaré Aurélie Fouilleron, Directrice du département commercial et marketing chez Swiss Life Asset Managers France.

*En contrepartie d'une commission forfaitaire annuelle de 13,75 % HT (à titre indicatif, 16,50 % TTC au 30 juin 2023 par application du taux de TVA en vigueur à cette date) du montant des produits locatifs HT et des produits financiers nets encaissés par la SCPI

** Objectif net de frais de gestion et brut de fiscalité, au titre de l'année 2024 depuis la création de la SCPI. Cet

objectif de distribution prévisionnel est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de gestion. Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché. Il est recommandé aux investisseurs de conserver leurs parts pendant une période d'au moins 10 ans. Le traitement fiscal lié à la distribution dépend de la situation personnelle de chaque associé et chaque situation doit au préalable être étudiée par un professionnel.

