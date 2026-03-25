EN DIRECT-Téhéran dément toute négociation avec les Etats-Unis, échange de frappes entre Israël et Iran

Israël et l'Iran poursuivaient des frappes aériennes mercredi, le régime de Téhéran démentant de nouveau toute négociation avec les Etats-Unis comme l'avance Donald Trump, qui fait état de progrès en vue d'un règlement du conflit.

Le commandement unifié des forces armées iraniennes, entité dominée par le Corps des gardiens de la révolution, a balayé les déclarations du président américain, un porte-parole soulignant que Téhéran "ne pourra jamais s'entendre" avec Washington.

Donald Trump a assuré mardi que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord. Une source a confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un "plan de paix" en 15 points.

L'Iran a eu une "très mauvaise expérience avec la diplomatie américaine", a déclaré Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un entretien accordé à India Today.

L'armée israélienne a annoncé sur Telegram des bombardements contre des infrastructures à travers la capitale iranienne, Téhéran. L'agence de presse semi-officielle iranienne SNN a rapporté que les frappes avaient visé des zones résidentielles.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont déclaré pour leur part avoir repoussé des attaques de drone, sans préciser leur provenance.

Les Gardiens de la révolution iranienne ont lancé de nouvelles attaques contre plusieurs cibles en Israël, notamment Tel Aviv, ainsi que contre des bases militaires américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn, rapportent les médias d'Etat iraniens.

Au Liban, l'armée israélienne va occuper dans le Sud une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que Tsahal continue ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

08h50 - Au moins sept soldats irakiens des Forces de mobilisation populaire (FMP) ont été tués et 13 autres blessés dans la province d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak, dans des bombardements contre un site du groupe de milices irakiennes chiites soutenues par l'Iran, rapporte un média d'Etat irakien.

08h48 - L'Iran a eu une "très mauvaise expérience avec la diplomatie américaine", déclare Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un entretien accordé à India Today.

Il réitère l'absence de dialogue et de négociations avec Washington, ajoutant que les forces armées se concentrent sur la défense du pays.

08h07 - Le ministère chinois des Affaires étrangères indique que Pékin est en communication avec toutes les parties pour permettre aux navires chinois de naviguer à travers le détroit d'Ormuz.

La Chine travaille sans relâche pour la paix, a assuré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araqchi.

07h17 - L'Australie, via son ministère de l'Intérieur, annonce restreindre l'accès à son territoire à certains détenteurs d'un visa iranien, précisant que cette décision vise à protéger l'intégrité de son système d'immigration.

06H50 - Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes, dit un porte-parole de l'armée iranienne cité par les médias d'Etat.

"Votre lutte intérieure en est-elle arrivée au point où vous négociez avec vous-mêmes?", interroge Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne.

"Nous ne pourrons jamais nous entendre avec des gens comme vous."

04h24 - Les prix de l'énergie et du pétrole ne retrouveront pas leurs niveaux antérieurs avant que la stabilité régionale ne soit garantie par les forces armées iraniennes, dit un porte-parole du commandement unifié des armées iraniennes.

00h07 - Un incendie se déclare à l'aéroport international de Koweït après une attaque de drone contre un réservoir de carburant, dit l'autorité de l'aviation civile du Koweït.

Aucune victime n'a été signalée.

00h21 - Le ministère canadien des Affaires étrangères dénonce le projet d'Israël d'occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani et estime que "la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne doivent pas être violées".

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)