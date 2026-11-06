Zone euro: Les ventes au détail ont baissé plus que prévu en septembre

Une femme examine des fruits et légumes sur un étal de marché à Madrid
Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé plus que prévu sur un mois en septembre, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,7% en septembre sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,1%, après +0,4% en août (révisé de +0,1%).
Sur un an, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu, de 0,4% en septembre, contre +1,3% le mois précédent (révisé de +0,8%) et un consensus à +0,6%.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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