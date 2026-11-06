Zone euro: Les ventes au détail ont baissé plus que prévu en septembre

Une femme examine des fruits et légumes sur un étal de marché à Madrid

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont reculé plus que ​prévu sur un mois en ​septembre, selon les ⁠données publiées vendredi par ‌Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes ​au ‌détail dans les ⁠pays partageant l'euro ont baissé de 0,7% en ⁠septembre sur ‌un mois, alors ⁠que les analystes ‌interrogés par Reuters ⁠tablaient sur une baisse ⁠de 0,1%, ‌après +0,4% en août (révisé de +0,1%).

Sur ​un ‌an, les ventes au détail ont augmenté ​moins que prévu, de 0,4% ⁠en septembre, contre +1,3% le mois précédent (révisé de +0,8%) et un consensus à +0,6%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)