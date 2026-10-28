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Commerces endommagés par les violences : le gouvernement annonce une aide directe pouvant aller jusqu'à 10.000 euros
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/10/2026 à 13:53

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En France, plus de 2.500 commerces ont été dégradés lors des violences en marge des récentes manifestations, dont 1.161 visés par des pillages, des saccages ou des incendies, indiquait mardi un bilan établi par le réseau des chambres de commerce CCI France.

Un commerce endommagé à Lyon (illustration) ( AFP / JEFF PACHOUD )

Un commerce endommagé à Lyon (illustration) ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le ministre du Commerce Serge Papin a déclaré mercredi 28 octobre que les commerces "qui ont subi des dommages" lors des derniers week-ends où ont éclaté des violences urbaines pourraient bénéficier d'une aide directe allant "jusqu'à 10.000 euros". Les entreprises éligibles sont celles de moins de 10 millions de chiffre d'affaires annuel et de moins de 50 salariés, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse à Paris.

Ce fonds avait été annoncé dans la foulée des violences mais son montant n'avait pas été précisé. Il est "destiné aux commerces qui ont subi des dommages" pour "leur permettre de redémarrer rapidement", a déclaré M. Papin qui chiffre à "à peu près 3.000 commerces" les entreprises "impacté(e)s par les événements dont un certain nombre ont subi des dégâts".

Prêt à taux zéro

Le réseau CCI France a présenté un bilan chiffré de l'épisode de violences et pillages à grande échelle à travers le pays. "2.488 commerces ont été touchés le 17 octobre et 50 commerces touchés le 24 octobre", a ainsi résumé le réseau des chambres de commerce, qui précise que "1.161 commerces ont été fortement dégradés (pillage, saccage ou incendie)".

Le ministre Serge Papin a également rappelé que Bpifrance avait mis en place un prêt à taux zéro (appelé "Prêt Solidarité Commerce") après les violences urbaines des 17 et 18 octobre permettant aux commerçants touchés par les dégradations de toucher jusqu'à 50.000 euros. Ce prêt, de 5.000 à 50.000 euros, est réservé aux commerces effectivement sinistrés, et s'adresse aux entreprises individuelles, TPE et PME créées depuis plus d'un an et capables de fournir au moins douze mois de documentation comptable. Il est remboursable en 36 mois, avec un différé d'amortissement du capital de 12 mois. Cela devrait leur permettre de "pouvoir racheter des stocks et pouvoir de nouveau faire du chiffre d'affaires", a jugé le ministre du Commerce.

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17 octobre

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