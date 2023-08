Vente de missiles israéliens à l'Allemagne : Israël signe le "plus gros contrat" de défense de son histoire

Yoav Gallant à Athènes, le 4 mai 2023. ( AFP / ANGELOS TZORTZINIS )

Selon le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, l'accord "va contribuer à renforcer Israël et son économie".

Le contrat de défense s'élève à 3,5 milliards de dollars, présenté comme "le plus gros jamais signé" par Israël. Les Etats-Unis ont donné leur accord à la vente du système israélien de défense antimissiles Arrow 3 à l'Allemagne. L'annonce de cet accord a été faite jeudi 17 août par le ministère israélien de la Défense.

Le système Arrow est développé et fabriqué par Israel Aerospace Industries (IAI) en collaboration avec L'avionneur américain Boeing. Arrow 3, le niveau supérieur de ce dispositif antimissiles est destiné à intercepter des engins au-dessus de l'atmosphère avec une portée qui pourrait aller jusqu'à 2.400 km. "Le ministère israélien de la Défense, le ministère fédéral allemand de la Défense et l'IAI signeront l'accord de défense historique de 3,5 milliards de dollars, marquant le plus gros accord de défense jamais signé par Israël", a indiqué le ministère israélien dans un communiqué.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est lui félicité de la "plus grande vente de matériel de défense" dans l'histoire d'Israël. "Ce projet d'approvisionnement est essentiel pour pouvoir protéger l'Allemagne d'attaques de missiles balistiques à l'avenir", a souligné le ministre de la Défense Boris Pistorius à Berlin. Au delà, le système "doit protéger le ciel européen, et nous visons son intégration dans le bouclier de défense de l'Otan", a-t-il précisé sur son compte X (ex-Twitter).

Un fonds spécial de 100 milliards d'euros créé pour sa moderniser la Bundeswehr

L’Allemagne a décidé de réinvestir en masse dans son armée, la Bundeswehr, après l'invasion russe de l'Ukraine il y a un an et demi. Un fonds spécial de 100 milliards d'euros a été créé pour sa modernisation, dont les deux-tiers seront engagés d'ici fin 2023, selon des données officielles. Berlin a lancé en octobre le projet "bouclier du ciel européen" qui s'appuie sur les systèmes antiaériens Iris-T allemands pour la défense antiaérienne de courte portée, sur le Patriot américain pour la moyenne portée et sur l'américano-israélien Arrow-3 pour la longue portée. Le projet a rallié jusqu'à présent au moins 17 pays .

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a qualifié l'accord comme "le plus important de l'histoire d'Israël" qui "va contribuer à renforcer Israël et son économie". Selon lui, le contrat final devrait être signé d'ici fin 2023 après son approbation par les parlements allemand et israélien, avec une livraison attendue fin 2025.

Clin d'oeil à l'histoire, Benjamin Netanyahu a rappelé dans son communiqué qu'"il y a soixante-quinze ans, le peuple juif était réduit en cendres dans l'Allemagne nazie". "Soixante-quinze ans plus tard, l'Etat juif donne à l'Allemagne, une autre Allemagne, des outils pour se défendre (...) Quel tournant historique!" a-t-il dit, en référence à la Shoah, l'entreprise d'extermination des juifs d'Europe menée par l'Allemagne hitlérienne pendant la Seconde guerre mondiale.

Arrow 3 a été testé avec succès par le passé, selon les autorités israéliennes

L'IAI va installer une nouvelle infrastructure pour le programme allemand et embaucher de nouveaux ingénieurs et employés en Israël et aux Etats-Unis, s'est félicité le directeur de l'Organisation israélienne de défense antimissiles, Moshé Patel. "Le gouvernement allemand veut que ce soit exactement le même système que nous utilisons", a-t-il déclaré à des journalistes. L'Allemagne achète "la structure complète" du système qui peut protéger tous les citoyens allemands, a-t-il encore dit, ajoutant que d'autres pays, principalement en Europe, seraient intéressés par ce système.

Pour le président de l'IAI, Boaz Levy, Arrow 3 est un "système variable". "On peut le modifier en fonction des menaces, et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne achète le système qui peut être utilisé selon ses propres besoins", a indiqué Boaz Levy dans un communiqué. Cet accord fait d'Israël un acteur "important", pas seulement au niveau régional mais aussi mondial, a indiqué à l'AFP Miri Eisin, ancienne officier des renseignements militaires israéliens, rappelant qu'il s'agit d'un système purement "défensif". Arrow 3 qui a été conçu pour faire face aux capacités grandissantes d'adversaires régionaux d'Israël, tels que l'Iran et la Syrie, a été testé avec succès par le passé, selon les autorités israéliennes.