Léger ralentissement de l'inflation en juin au Brésil

L'inflation sur un an au Brésil a ralenti à 5,23% en juillet, contre 5,35% le mois précédent, mais demeure nettement au-dessus de la fourchette visée par les autorités, selon les chiffres officiels publiés mardi.

( AFP / NELSON ALMEIDA )

Ces chiffres ne reflètent pas encore les effets de la surtaxe punitive de 50% imposée par l'administration du président américain Donald Trump sur de nombreux produits brésiliens exportés vers les Etats-Unis, qui est entrée en vigueur la semaine dernière.

D'après l'institut de statistiques IBGE, la hausse mensuelle des prix s'est élevée à 0,26% en juillet, contre 0,24% en juin.

Cette hausse s'est révélée inférieure aux prévisions des experts et des institutions financières consultées par l'enquête Focus de la Banque centrale du Brésil, qui tablaient sur une inflation de 0,34% le mois dernier.

L'une des raisons de ce ralentissement est la baisse du prix des denrées alimentaires (-0,27%). Une bonne nouvelle pour le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, dont la popularité a été plombée au début de l'année par le prix élevé des aliments.

Les autorités brésiliennes s'attendent à ce que cette baisse se poursuive lors des prochains mois en raison de la surtaxe douanière imposée par Washington, qui touche notamment des produits comme le café ou la viande. Une réduction des exportations pourrait augmenter l'offre de ces produits sur le marché brésilien et faire ainsi chuter les prix.

Le gouvernement et la Banque centrale ont fixé comme objectif pour 2025 une inflation entre 1,5% et 4,5%.

Fin juillet, la Banque centrale a mis fin à une série de sept hausses consécutives de son taux directeur, principal outil de lutte contre l'inflation, maintenu à 15%, un des plus élevés au monde.