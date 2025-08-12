Poursuite des bombardements sur Gaza, le chef du Hamas arrive au Caire

Le responsable du Hamas Khalil Al-Hayya

par Nidal al-Mughrabi

La délégation du Hamas est arrivée mardi au Caire, capitale de l'Egypte, "pour des consultations sur les négociations de cessez-le-feu", rapporte la chaîne de télévision égyptienne Al Qahera News, affiliée à l'Etat.

Un responsable palestinien a déclaré que le Hamas était prêt à retourner à la table des négociations et que la délégation du groupe islamiste réaffirmerait cette position au Caire, même si ses conditions pour une trêve sont à mille lieues de celles d'Israël.

"Le Hamas estime que la négociation est le seul moyen de mettre fin à la guerre et est ouvert à toute idée susceptible d'y parvenir", a déclaré à Reuters un responsable qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible du sujet.

Une source proche du groupe palestinien déclarait plus tôt à Reuters que le chef du bureau politique du Hamas Khalil al Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens.

Les divergences entre le Hamas et Israël semblent malgré tout rester importantes sur des questions clés, notamment l'ampleur du retrait militaire israélien et les exigences de désarmement du groupe palestinien.

Depuis l'échec des derniers pourparlers indirects à Doha à la fin juillet, les deux camps s'accusant mutuellement d'avoir fait capoter une proposition américaine de cessez-le-feu de soixante jours, Israël a dévoilé un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés de l'enclave côtière, qui déboucherait sur une occupation militaire totale du territoire.

Les médiateurs égyptiens et qataris n'ont pas renoncé à une relance des négociations en espérant que le projet israélien de nouvelle offensive soit avant tout destiné à faire revenir le Hamas à la table des discussions.

Le plan israélien, qui ne devrait pas être déclenché avant le début du mois d'octobre selon des sources au sein du cabinet de sécurité de l'Etat hébreu, a suscité un vif débat en Israël, où l'on craint pour la vie des otages encore aux mains du Hamas, et une condamnation quasi-unanime de la communauté internationale, alors que le territoire palestinien en grande partie dévasté est déjà confronté à une crise humanitaire aiguë.

NOUVELLES VICTIMES DE LA FAMINE

La nuit dernière, plusieurs quartiers de l'est de la ville de Gaza, où sont regroupés environ un million d'habitants et déplacés, sur un total d'environ 2,1 millions d'habitants dans l'enclave, ont été bombardés par l'aviation et les chars israéliens.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 89 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens au cours des dernières 24 heures.

Sept personnes sont mortes dans la destruction de deux maisons du quartier de Zeitoun et quatre autres dans un appartement du centre de Gaza, selon des témoins et sources médicales.

Plus au sud, des frappes aériennes ont tué cinq personnes dont un couple et son enfant à Khan Younès et quatre autres dans la ville voisine d'Al Mawasi, ont rapporté les secours.

Tsahal, qui a dit vérifier ces informations, a déclaré mardi que ses forces avaient au cours du mois écoulé tué des dizaines de combattants et détruit des tunnels dans le nord de la bande de Gaza.

La famine a fait de nouvelles victimes, cinq personnes dont deux enfants, dans les dernières 24 heures, a déclaré le ministère de la Santé du territoire, ce qui porte le bilan des personnes mortes de malnutrition à 227 dont 103 enfants depuis le début de la guerre en octobre 2023, ces dernières semaines pour l'essentiel. Ces chiffres sont contestés par Israël.

La guerre a débuté après les attaques du Hamas dans le sud d'Israël au cours desquelles 1.200 personnes ont été tuées et 251 autres prises en otage.

Plus de 61.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne, des chiffres du ministère de la Santé de Gaza jugés fiables par les Nations unies.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi avec la contribution de Maayan Lubell; Jean-Stéphane Brosse et Etienne Breban pour la version française, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)