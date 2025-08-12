TUI relève ses prévisions de résultat opérationnel au terme de son 3T

Le numéro un mondial du tourisme TUI a relevé mardi ses prévisions annuelles de résultat opérationnel, porté par la "performance record" de ses hôtels et croisières au terme du troisième trimestre, mais reste prudent sur la croissance de ses revenus.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Pour son exercice décalé 2024/2025, le voyagiste table désormais sur une hausse de son résultat opérationnel (EBIT) ajusté de 9 à 11%, contre 7 à 10% précédemment, précise un communiqué.

Ce changement de prévisions survient avant le quatrième trimestre, de juillet à septembre, traditionnellement le plus fructueux pour le voyagiste.

Sur les neuf premiers mois de son exercice démarré en octobre, l'Ebit ajusté corrigé des effets de change a bondi à 199 millions d'euros, soit 150 millions de plus que l'an dernier à la même période.

Le groupe a réalisé ses meilleurs performances depuis 2014 dans ses activités d’hôtel et de croisière en termes d'Ebit, tandis que "l'environnement reste difficile" pour ses compagnies aériennes "dans un marché concurrentiel", détaille le communiqué.

En revanche, en termes de revenus, le groupe d'Hanovre prévoit d'atteindre la "partie basse" de sa fourchette de prévision, de 5% à 10% de croissance.

D'octobre à juin, le chiffre d'affaires du tour-opérateur s'est hissé à 14,7 milliards d'euros, soit un milliard de plus que l'an dernier à la même période.

A la bourse de Francfort, vers 14H30 GMT, l'action TUI gagnait 1,76%, alors que l'indice Dax était en recul de 0,88%.

Actif dans les séjours organisés, hôtels, vols charters et croisières dans le monde, le groupe dévoilera les résultats complets de son troisième trimestre mercredi.