Venezuela-La France souhaite que Gonzalez Urrutia assure la transition, dit Macron
information fournie par Reuters•03/01/2026 à 19:38
La transition à venir au
Venezuela doit être "pacifique, démocratique et respectueuse de
la volonté du peuple", a déclaré samedi sur X le président
français Emmanuel Macron, ajoutant que Paris souhaitait
qu'Edmundo Gonzalez Urrutia "puisse assurer au plus vite cette
transition".
Les autorités suisses ont annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pénale contre les deux gérants français du bar ravagé la nuit du Nouvel an par un incendie dans la station de ski de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés. Ils sont accusés d'"homicide ...
Lire la suite
Les États-Unis ont mené dans la nuit de vendredi à samedi une série d'attaques aériennes sur le Venezuela, et le président américain Donald Trump a annoncé que ses forces avaient capturé et exfiltré son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro. - Quand ont été lancées ...
Lire la suite
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé samedi que les revendications économiques des manifestants en Iran étaient "justes" mais que les "émeutiers" devaient être "remis à leur place", au septième jour d'un mouvement de contestation. Le mouvement, ...
Lire la suite
Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis "dirigeraient" le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique "sûre" puisse avoir lieu, après l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas. "Nous ...
Lire la suite
