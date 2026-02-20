 Aller au contenu principal
Paris: la tour Montparnasse et Sciences Po évacués vendredi soir après une alerte à la bombe
information fournie par AFP 20/02/2026 à 23:04

La tour Montparnasse à Paris, le 1er juin 2025 ( AFP / Guillaume SOUVANT )

Deux sites parisiens, la tour Montparnasse et l'Institut d'études politiques (Sciences-Po), ont été évacués vendredi soir en raison d'une alerte à la bombe sur plusieurs endroits dans la capitale, a-t-on appris de source policière.

Vers 18H00 vendredi, un signalement a été effectué concernant un éventuel engin explosif sur plusieurs lieux de la capitale, dont la tour Montparnasse et Sciences Po, a indiqué la source policière confirmant une information de BFMTV.

Par mesure de sécurité, certains établissements ont souhaité l’évacuation et une levée de doute, selon cette source, qui souligne que l'opération à Sciences Po a permis de lever tout doute.

L'opération engagée à la tour Montparnasse se poursuivait toujours peu avant 21H00.

La tour Montparnasse, un édifice de bureaux de 210 mètres de haut situé dans le 15e arrondissement, au sud-ouest de Paris, doit faire l'objet de vastes travaux et sera fermée au public le 31 mars.

L'Institut d'études politiques de Paris est quant à lui installé dans le 7e arrondissement, au centre-ouest de la capitale.

