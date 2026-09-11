USA-Vance sur le devant de la scène au dernier jour de la convention républicaine

par Nathan Layne, Nandita Bose et Steve Holland

Le vice-président américain J.D. Vance a prononcé jeudi un discours au dernier jour de la convention du parti républicain organisée à Dallas, au Texas, en amont des élections de mi-mandat de novembre.

Cette prise de parole avait valeur de test pour J.D. Vance, 42 ans, qui pourrait briguer la Maison blanche en 2028, lorsque Donald Trump, qui ne peut se présenter pour un troisième mandat, quittera la scène.

Le président américain, qui a pris la parole après l'intervention de J.D. Vance, n'a pas commenté le discours de son vice-président, appelant plutôt ses partisans à voter pour les candidats républicains lors du scrutin du 3 novembre.

Au début de sa prise de parole, Donald Trump a promis d'être bref, alors qu'il avait parlé pendant deux heures la veille, disant qu'il ne souhaitait pas revenir sur les sujets qu'il avait déjà abordé.

Dans un discours de 25 minutes, le locataire de la Maison blanche a de nouveau récité sa litanie de griefs contre les médias et ses adversaires politiques.

Dans un ultime appel pour inciter ses partisans à participer au scrutin, Donald Trump leur a dit qu'ils "iraient en enfer" s'ils n'allaient pas voter en novembre.

Donald Trump n'a pas encore indiqué qui aurait la faveur de son soutien en 2028, alors que J.D. Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio sont largement considérés au sein du Parti républicain comme des candidats potentiels à la Maison blanche.

VANCE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Lors de son discours, J.D. Vance a évoqué un "droit de naissance des Américains" à la sécurité et à la prospérité, auquel, selon lui, les démocrates sont opposés.

"N'offrez pas le pays à un groupe de fous parce qu'il se trouve que vous êtes en désaccord avec certaines de nos politiques ici et là", a-t-il dit.

Durant la prise de parole de J.D. Vance, qui a duré 40 minutes, un contestataire a brandi un drapeau mexicain. Le vice-président a réagi à ce geste en disant: "Eh bien mon ami, si tu aimes tant le Mexique, vas-y."

Cette remarque a provoqué des applaudissements et la foule s'est mis à scander: "USA, USA, USA."

J.D. Vance a ensuite proposé d'acheter un billet d'avion à l'homme ayant brandi le drapeau mexicain.

(Rédigé par Joseph Ax et Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)