USA-Nouvelles mesures des républicains pour redécouper les cartes électorales

Les républicains des Etats de Louisiane et de Caroline du Sud ont pris de nouvelles mesures jeudi visant à redécouper les cartes électorales en leur faveur à moins de six mois des élections à mi-mandat pour lesquelles le parti de Donald Trump est donné en mauvaise posture par les sondages.

En Louisiane, le Sénat de l'État - contrôlé par les républicains - a ainsi adopté une nouvelle carte électorale qui supprime l'une des deux circonscriptions - à majorité noire - de la Chambre des représentants détenues par les démocrates, ce qui devrait aux républicains de remporter un siège supplémentaire lors des élections des "mid-terms" de novembre.

En Caroline du Sud, le gouverneur républicain Henry McMaster a fait volte-face en convoquant une session législative extraordinaire à partir de vendredi afin d'examiner un projet de redécoupage de la carte électorale de l'État, soutenu par Donald Trump.

En début de semaine, cette proposition avait pourtant été retoquée grâce au vote d'une poignée de républicains et Henry McMaster avait alors laissé entendre qu'il acceptait le résultat du vote du Sénat de l'Etat.

En changeant d'avis, le siège de Jim Clyburn, un démocrate noir jouissant d'une grande influence au sein de son parti, à la Chambre des représentants se retrouve en péril. Les républicains contrôlent déjà les six autres circonscriptions de l'État de la Caroline du Sud à la Chambre.

Les États du Sud dirigés par les républicains se sont empressés de redessiner leurs cartes électorales après la décision rendue il y a deux semaines par la Cour suprême des États-Unis, qui a considérablement affaibli les protections accordées aux circonscriptions comptant une importante population issue des minorités.

Le Tennessee et l'Alabama ont également divisé des circonscriptions démocrates ou pris des mesures en ce sens.

Cela dit, malgré des analystes indépendants, ces redécoupages en faveur des républicains pourraient ne pas suffire à leur permettre de conserver la majorité à la Chambre des représentants.

La nouvelle carte de la Louisiane doit encore être approuvée par la Chambre des représentants de l'État, où les républicains détiennent une majorité de plus des deux tiers.

Les législateurs démocrates, les militants des droits civiques et les défenseurs du droit de vote ont critiqué la carte proposée, estimant qu'elle affaiblissait le poids électoral des résidents noirs, qui représentent environ un tiers de la population de l'État.

La nouvelle carte permettrait probablement aux républicains de remporter cinq des six circonscriptions de l'État en novembre.

(Joseph Ax, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)