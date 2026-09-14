USA/MIDTERMS-Les principaux scrutins à surveiller à la Chambre des représentants

Une cinquantaine des 435 scrutins à la Chambre des représentants américaine devraient être véritablement disputés lors du scrutin de mi-mandat du 3 novembre, mais ce sont eux qui redessineront l'équilibre des forces au Congrès, au risque d'emporter avec eux la majorité détenue par les républicains de Donald Trump.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'environ un tiers des 100 sièges du Sénat seront renouvelés lors du scrutin.

Les républicains détiennent actuellement 218 fauteuils à la Chambre et bénéficient de l'appoint de l'élu indépendant californien Kevin Kiley, contre 214 pour les démocrates. Deux sièges sont vacants.

Voici la liste des scrutins clés à la Chambre des représentants:

ARIZONA

Deux circonscriptions figurent parmi les plus disputées dans cet État du Sud-Ouest américain. Dans la banlieue nord de Phoenix, le démocrate Amish Shah, un médecin urgentiste, affronte le républicain Jay Feely, ancien joueur de football américain, pour un siège laissé vacant.

Autour de Tucson, la démocrate JoAnna Mendoza, ancienne instructrice dans le corps des Marines, est opposée au représentant républicain sortant Juan Ciscomani, considéré comme modéré.

CALIFORNIE

Dirigée par les démocrates, la Californie a adopté l'an dernier un nouveau découpage électoral qui, selon les analystes, pourrait permettre au parti de gagner cinq sièges supplémentaires parmi les 52 que compte l'État à la Chambre.

Parmi les républicains les plus menacés figure David Valadao, un centriste qui a déjà survécu à plusieurs scrutins serrés dans la Central Valley. Il affrontera le démocrate Randy Villegas.

A San Diego, le républicain Darrell Issa a choisi de prendre sa retraite dans une circonscription devenue moins favorable au parti de l'éléphant. Jim Desmond, ancien aviateur républicain, et l'élue municipale de San Diego Marni von Wilpert, démocrate, se disputent sa succession.

Les démocrates défendent par ailleurs un siège situé à l'est de San Francisco, où le représentant Adam Gray, élu avec seulement 187 voix d'avance lors du précédent scrutin, tentera de résister aux nouveaux assauts du républicain Kevin Lincoln, ancien maire de Stockton.

COLORADO

Élu en 2024 avec moins d'un point d'avance, le représentant républicain Gabe Evans, affronte Manny Rutinel, représentant démocrate de l'État. La politique de restriction de l'immigration menée par Donald Trump y constitue un enjeu majeur dans cette circonscription située au nord de Denver dont 40% des habitants sont hispaniques.

FLORIDE

Le redécoupage électoral conduit par les républicains pourrait permettre d'élire une délégation de 24 républicains contre seulement quatre démocrates à la Chambre.

La représentante démocrate Kathy Castor doit désormais se représenter dans une circonscription de Tampa intégrant davantage de secteurs favorables aux républicains. Elle affrontera Mike Beltran, ancien représentant républicain de Floride.

Le représentant démocrate Jared Moskowitz a déménagé dans une nouvelle circonscription située sur la côte atlantique au nord de Miami, où il sera opposé au républicain Scott Singer, ancien maire de Boca Raton.

Dans une autre circonscription redessinée et s'étendant de Palm Beach à la côte du golfe du Mexique, les électeurs devront choisir entre la démocrate Pia Dandiya, enseignante, et le républicain Casey Askar, ancien militaire.

IOWA

Favorable aux républicains au cours de la dernière décennie, l'Iowa est désormais traversé par les inquiétudes liées aux droits de douane de Donald Trump ainsi qu'à la hausse des coûts du carburant et des engrais résultant de la guerre entre Israël et l'Iran.

Trois des quatre circonscriptions de l'Etat devraient être disputées. Dans le Sud-Est, la démocrate Christina Bohannan défie pour la troisième fois la représentante républicaine sortante Mariannette Miller-Meeks après une défaite par 799 voix d'écart en 2024.

Dans le nord-est de l'Etat, la démocrate Lindsay James, représentante de l'État et pasteure presbytérienne, affronte l'ancien représentant républicain Joe Mitchell pour un siège vacant.

Les démocrates présentent également Sarah Trone Garriott, pasteure luthérienne, face au représentant républicain Zach Nunn dans une circonscription centrée sur Des Moines.

MICHIGAN

Le représentant républicain Tom Barrett, élu de justesse en 2024, est défié par William Lawrence, militant démocrate engagé sur les questions climatiques, dans une circonscription de la région de Lansing.

NEW JERSEY

Le représentant républicain Tom Kean Jr., fils d'un ancien gouverneur souvent critiqué pour son absentéisme à la Chambre, sera opposé à la démocrate Rebecca Bennett, pilote dans la marine américaine.

NEW YORK

Cait Conley, ancienne responsable de la sécurité nationale et candidate démocrate, affronte Mike Lawler, l'un des représentants républicains les plus modérés, dans une circonscription de la vallée de l'Hudson.

OHIO

Le redécoupage électoral mené par les républicains pourrait compliquer la réélection de la démocrate Marcy Kaptur, élue pour la première fois en 1982. Elle retrouve sur sa route Derek Merrin, ancien représentant républicain de l'État.

PENNSYLVANIE

Autre champ de bataille majeur, la Pennsylvanie compte trois représentants républicains confrontés à des réélections difficiles.

Dans une circonscription centrée sur Allentown, Ryan Mackenzie, qui achève son premier mandat, affronte le démocrate Bob Brooks, représentant syndical de pompiers qui met en avant ses origines ouvrières.

Dans une circonscription voisine couvrant l'extrémité nord-est de l'État, la maire démocrate de Scranton, Paige Cognetti, défie un autre élu sortant, le représentant républicain Rob Bresnahan.

Le représentant républicain Scott Perry affronte à nouveau l'ancienne présentatrice de télévision Janelle Stelson dans la région de Harrisburg, après l'avoir battue de justesse en 2024.

TEXAS

Les républicains ont imposé une nouvelle carte électorale qui pourrait leur permettre de gagner jusqu'à cinq sièges supplémentaires à la Chambre. Trois circonscriptions du sud de l'État s'annoncent toutefois très disputées.

Dans une circonscription longeant la frontière avec le Mexique, le républicain Tano Tijerina, principal responsable élu du comté de Webb, tente de battre le représentant démocrate sortant Henry Cuellar.

Le long de la côte sud du golfe du Mexique, Eric Flores, ancien procureur fédéral républicain, affronte le représentant démocrate sortant Vicente Gonzalez.

Dans une circonscription voisine située plus à l'intérieur des terres, les démocrates ont recruté le musicien tejano Bobby Pulido pour défier la représentante républicaine sortante Monica De La Cruz.

VIRGINIE

La représentante républicaine sortante Jen Kiggans retrouvera dans la région de Virginia Beach la démocrate Elaine Luria, qu'elle avait battue en 2022.

WISCONSIN

La démocrate Rebecca Cooke espère tirer parti du mécontentement des agriculteurs face à la hausse des coûts d'exploitation pour battre le représentant républicain sortant Derrick Van Orden.

(Andy Sullivan; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)