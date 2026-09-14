USA/MIDTERMS -Les neuf scrutins qui pourraient faire basculer le Sénat

Les démocrates doivent gagner quatre sièges détenus par les républicains pour reprendre le contrôle du Sénat, qui compte 100 sièges, lors des élections de mi-mandat du 3 novembre. Si les électeurs sont appelés à choisir leurs candidats dans 35 États, les analystes indépendants ne considèrent que neuf scrutins comme véritablement compétitifs.

Voici la liste des scrutins clés au Sénat:

CAROLINE DU NORD

Les démocrates disposent d'une bonne chance de conquérir un siège en Caroline du Nord, où le sénateur républicain sortant Thom Tillis prend sa retraite.

Les sondages donnent à l'ancien gouverneur démocrate Roy Cooper une avance constante sur Michael Whatley, stratège républicain et allié du président républicain Donald Trump, qui a récemment présidé le Comité national républicain.

Roy Cooper a été élu à quatre reprises procureur général de l'Etat puis deux autres fois comme gouverneur en 2016 et 2020, alors même que Donald Trump s'était imposé dans l'Etat ces années-là.

Michael Whatley possède lui aussi plusieurs décennies d'expérience politique mais ne s'est jamais présenté à une fonction élective. Ses liens étroits avec Donald Trump pourraient en outre le desservir à un moment où le taux d'approbation du président s'établit à 33%, son plus faible niveau politique selon un sondage Reuters/Ipsos.

MICHIGAN

Les démocrates sont sur la défensive dans le Michigan, où ils espèrent conserver le siège du sénateur Gary Peters, qui prend sa retraite. Une défaite dans cet Etat très disputé compliquerait leurs efforts pour reprendre le contrôle de la chambre haute.

Le candidat démocrate Abdul El-Sayed, figure de l'aile progressiste, tente de rassembler son camp après avoir battu de justesse la représentante centriste Haley Stevens lors d'une primaire âprement disputée.

Les critiques formulées par l'ancien responsable de la santé publique à l'égard d'Israël et son association avec le streamer de gauche Hasan Piker ont mobilisé l'aile gauche du parti mais l'ont éloigné d'une partie des électeurs noirs et juifs de l'Etat.

Il affronte Mike Rogers, républicain et ancien membre de la Chambre des représentants, battu lors d'une course au Sénat en 2024.

Les sondages font apparaître une lutte très serrée et les analystes non partisans classent la course parmi les plus indécises, estimant que le profil très à gauche d'Abdul El-Sayed pourrait aider Mike Rogers à séduire davantage d'électeurs indépendants.

TEXAS

Largement dominé par les républicains, le Texas pourrait créer une surprise retentissante. Les sondages peinent à départager James Talarico, élu démocrate et ancien séminariste, et Ken Paxton, procureur général républicain du Texas.

Visé par des accusations d'infidélité conjugale qui avaient failli lui coûter son poste en 2023, Ken Paxton a écarté le sénateur sortant John Cornyn lors d'une primaire très disputée grâce au soutien de Donald Trump.

ALASKA

Le sénateur républicain sortant Dan Sullivan doit composer avec deux difficultés dans sa campagne de réélection : une opposition démocrate crédible et la présence sur le bulletin de vote d'un autre candidat portant le même nom.

La démocrate centriste Mary Peltola a déjà représenté l'Alaska, qui n'envoie qu'un seul élu au Sénat, à la Chambre, et a remporté en août une primaire non-partisane qui l'a placée bien devant Dan Sullivan.

Ce dernier devra également affronter un autre républicain, Dan J. Sullivan, enseignant retraité, qui a obtenu suffisamment de voix pour accéder au scrutin de novembre malgré les tentatives du Parti républicain de l'écarter.

IOWA

Après une décennie de domination républicaine, l'Iowa concentre plusieurs scrutins indécis cet automne, alors que cet Etat agricole subit de plein fouet les effets des droits de douane imposés par Donald Trump et de la hausse des prix des carburants.

La représentante Ashley Hinson tente de conserver le siège pour le camp républicain après le départ à la retraite de la sénatrice Joni Ernst.

Elle affronte Josh Turek, élu local et ancien joueur paralympique de basketball, qui met en avant son travail bipartisan au sein de l'assemblée législative.

Les sondages prédisent une élection serrée et les analystes estiment qu'il s'agira de l'un des affrontements les plus disputés.

MAINE

Les démocrates ont dû trouver en juillet un remplaçant à Graham Platner, ostréiculteur progressiste et novice en politique, qui a renoncé à sa candidature après avoir été accusé d'agression sexuelle, des accusations qu'il réfute.

Le parti s'est rapidement rangé derrière Troy Jackson, ancien bûcheron et élu local, qui partage les convictions progressistes de Graham Platner.

Agé de 58 ans, Troy Jackson affronte la sénatrice républicaine sortante Susan Collins, une modérée qui s'écarte parfois de la ligne de son parti.

Les sondages récents créditent Troy Jackson d'une avance de trois à quatre points de pourcentage.

GÉORGIE

Le sénateur démocrate Jon Ossoff brigue un nouveau mandat face au représentant républicain Mike Collins, conservateur soutenu par Donald Trump.

La Géorgie est devenue l'un des principaux Etats pivots lors des dernières échéances électorales. Donald Trump y a remporté une victoire serrée lors de l'élection présidentielle de 2024, tandis que Jon Ossoff avait gagné son siège de justesse lors d'un second tour en 2021.

Mike Collins a cultivé une image provocatrice sur les réseaux sociaux, parfois à son détriment. En 2024, il avait notamment été critiqué après avoir suggéré que le président démocrate Joe Biden avait orchestré une tentative d'assassinat contre Donald Trump.

OHIO

L'ancien sénateur démocrate Sherrod Brown espère que les électeurs de l'Ohio se souviendront de son long parcours marqué par un populisme économique assumé alors qu'il tente de retrouver son siège.

Elu pour la première fois en 2006, il a été battu par Bernie Moreno en 2024, année au cours de laquelle Donald Trump avait remporté cet Etat autrefois disputé avec 11 points d'avance.

Il tente désormais de déloger le sénateur républicain Jon Husted, nommé à ce siège en 2025 après la démission de J.D. Vance devenu vice-président.

L'Ohio s'est progressivement ancré dans le camp républicain au cours de la dernière décennie, mais les sondages récents donnent Sherrod Brown en tête de trois à quatre points.

NEW HAMPSHIRE

L'ancien sénateur républicain John Sununu, soutenu par Donald Trump lors de la primaire du GOP, affrontera Chris Pappas, qui fut par le passé élu démocrate à la Chambre des représentants.

L'Etat du New Hampshire est l'un des plus difficiles à décrypter dans la mesure où les deux sièges qu'il détient au Sénat ainsi que les deux représentants envoyés à Washington appartiennent au Parti démocrate alors que c'est un républicain qui occupe la fonction de gouverneur.

En 2024, la démocrate Kamala Harris y a devancé Donald Trump d'une courte tête alors que 31,9% des électeurs s'y déclarent républicains, 28,1% démocrates et 39,9% indépendants.

(Andy Sullivan, version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)