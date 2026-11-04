USA/MIDTERMS-Le régime iranien se félicite du revers infligé à Trump

par Parisa Hafezi

En redonnant le contrôle du Congrès aux démocrates lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les électeurs américains ont rejeté la guerre lancée en Iran par l'administration Trump, s'est félicité le régime iranien mercredi.

"Les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous approuvons ce message", a déclaré sur X le président du parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf.

Le négociateur en chef de la délégation iranienne dans les pourparlers avec les Etats-Unis a appelé l'administration Trump à ne pas ignorer l'opinion publique, en cessant ses offensives sur l'Iran.

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a pour sa part déclaré que l'hostilité américaine à l'égard du régime iranien persisterait peu importe le parti à la tête des Etats-Unis.

Ceux qui s'attendent à un changement de politique des Etats-Unis "se trompent lourdement", selon le dirigeant iranien.

"Les Etats-Unis considèrent la fin de leur hégémonie comme lointaine, nous la voyons comme proche", a-t-il ajouté.

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès, sanctionnant la politique économique de Donald Trump et sa guerre en Iran, principale responsable, aux yeux des Américains, de la flambée des prix du pétrole.

Le locataire de la Maison blanche a reconnu mercredi dans des entretiens à la presse américaine que l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février contre l'Iran avait joué un rôle dans le revers cinglant du camp républicain.

Donald Trump avait alors assuré que le conflit déclenché contre l'Iran ne durerait que quelques semaines. Il vient de rentrer dans son neuvième mois.

En Iran, un média d'Etat contrôlé par le pouvoir judiciaire a relayé une blague circulant sur X selon laquelle "Trump n'a pas réussi à changer le régime en Iran mais est parvenu à le faire au Texas".

Le candidat démocrate James Talarico a remporté un siège de sénateur dans le "Lone Star State", acquis depuis des décennies aux républicains.

Si Téhéran se félicite de la victoire démocrate, deux sources iraniennes ont rapporté à Reuters que le régime iranien restait en état d'alerte, redoutant une volonté de Donald Trump de faire oublier cette défaite avec une reprise des offensives.

Les médiateurs ont multiplié les efforts pour trouver une issue au conflit de peur d'un regain des tensions au lendemain des élections, alors que Donald Trump n'a pas écarté le scénario d'une reprise des offensives américaines sur l'Iran.

(Reportages complémentaires du bureau de Dubaï, de Kanishka Singh et de Jarrett Renshaw à Washington; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)