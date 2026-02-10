Un conseiller de Khamenei à Oman en vue de nouvelles discussions Iran-USA

(Actualisé avec entretien de Larjani avec le sultan d'Oman)

Le principal conseiller du guide suprême iranien s'est entretenu mardi avec le sultan d'Oman, avec lequel il a notamment évoqué les contours d'un accord "équilibré et juste" avant de nouvelles discussions avec les États-Unis.

La visite d'Ali Larjani à Oman, puis au Qatar, était prévue de longue date, a fait savoir le ministère iranien des Affaires étrangères.

Elle est intervenue alors que l'Iran et les États-Unis se préparent à tenir dans le sultanat, qui sert de médiateur, une nouvelle session de pourparlers portant notamment sur le programme nucléaire de Téhéran, prérogative du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

La date de ces nouvelles discussions n'a pas encore été annoncée.

Selon l'agence de presse d'Oman, l'échange entre Ali Larjani et le sultan Haitham bin Tariq a duré environ trois heures. Les deux hommes ont notamment évoqué la nécessité de relancer le dialogue entre l'Iran et les États-Unis pour parvenir à un accord "équilibré et juste" et de promouvoir la paix dans la région, a-t-elle dit.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait déclaré un peu plus tôt que la précédente session de discussions, la semaine dernière, avait permis à Téhéran d'évaluer le sérieux de Washington et de faire émerger un consensus sur le fait que la crise doit être réglée par la voie diplomatique, alors que le président américain Donald Trump a déployé des navires de guerre dans la région.

"La réunion de Mascate (la semaine dernière) n'a pas été longue. À nos yeux, il s'agissait d'évaluer le sérieux de l'autre partie et la manière de poursuivre sur cette voie", a déclaré Nasser Kanani Baghaei.

"Après les discussions, nous avons estimé qu'il existait une compréhension et un consensus pour poursuivre le processus diplomatique."

Évoquant le voyage attendu mercredi du Premier ministre israélien à Washington, Nasser Kanani Baghaei a affirmé que les États-Unis "doivent agir indépendamment des pressions étrangères, en particulier des pressions israéliennes qui ignorent les intérêts de la région et même ceux des États-Unis".

