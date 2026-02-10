Le conseil d'administration de l'IMA se réunira mardi prochain pour remplacer Jack Lang

La façade de l'Institut du monde arabe, une construction coréalisée par le cabinet Architecturestudio et Jean Nouvel, le 3 janvier 2024, à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le conseil d'administration de l'Institut du monde arabe (IMA) se réunira mardi prochain en vue de remplacer de Jack Lang, démissionnaire après l'ouverture d'une enquête sur ses liens avec Jeffrey Epstein, a indiqué mardi à l'AFP le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

"Le conseil d'administration de l'Institut du monde arabe se tiendra ce mardi 17 février. Nous avons lancé cette convocation le plus rapidement possible, selon ce que permettaient les statuts", a déclaré Pascal Confavreux.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, en déplacement dans le Bas-Rhin, avait déclaré à des journalistes que ce conseil d'administration se tiendrait "en principe lundi prochain" pour permettre "de désigner le successeur du président sortant qui a présenté sa démission", en marge d'une visite dans la commune de Betschdorf (Bas-Rhin).

D'autres sources informées du dossier avaient ensuite indiqué que cette réunion pourrait avoir lieu mardi.

"Le préavis prévu par les statuts de l'IMA étant de huit jours ouvrés, la convocation a pu partir ce lundi et le CA aura lieu mardi prochain", a clarifié le Quai d'Orsay, interrogé par l'AFP.

Lors de ce vote, les membres du conseil d'administration désigneront soit un successeur jusqu'à fin décembre avant de prolonger son mandat pour trois ans, soit un successeur intérimaire jusqu'à la fin de l'année avant la nomination d'un autre candidat, selon ces sources.

La nomination du président de cette prestigieuse institution est effectuée par le président de la République, mais doit être entérinée par un vote du conseil d'administration.

Jack Lang, ex-ministre socialiste de 86 ans, a été contraint de quitter la présidence de l'IMA qu'il occupait depuis 2013 à la suite de la publication fin janvier de millions de nouveaux documents liés à l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Parmi les messages échangés par le financier américain, son nom ressort 673 fois et fait apparaître des intérêts économiques communs.

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire contre lui et sa fille Caroline Lang pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée".

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Beyrouth, au LIban, le 6 février 2026 ( AFP / ANWAR AMRO )

Le conseil d'administration de l'IMA, fondation privée créée en 1980 issue d'un accord international entre la France et 22 pays arabes, est composé de sept membres français et sept membres arabes, selon un rapport de la Cour des comptes.

Côté français, il comprend deux hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et deux adjoints ainsi qu'un député, un sénateur et le président d'un grand mécène. Côté arabe, les membres sont des ambassadeurs ou adjoints ou ès qualité en poste à Paris, dont la durée du mandat est mouvante puisqu'elle dépend de leur présence en France.

Les noms de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que des ex-ministres de la Culture Rima Abdul Malak et Audrey Azoulay - qui a quitté la direction générale de l'Unesco en novembre - circulent comme potentiels successeurs.

Toutefois l'entourage de Jean-Yves le Drian, qui était intéressé par la présidence de l'IMA avant que Jack Lang ne soit prolongé dans ses fonctions, a semblé écarter mardi cette hypothèse, indiquant à l'AFP que l'actuel envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban "est bien dans ce qu'il fait et est utile au pays".

Après avoir dans un premier temps exclu de quitter son poste, Jack Lang a finalement "proposé" sa démission samedi du prestigieux institut, instrument des relations de la France avec le monde arabe.

Ex-figure du Parti socialiste français, l'ancien ministre de la Culture est notamment célèbre pour avoir lancé, dans les années 80, le concept de la Fête de la musique, repris depuis par plusieurs pays.