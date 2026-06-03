« Un accord de paix avec l'Iran ne ferait pas dérailler les arguments en faveur d'une hausse des taux de la BCE », déclare Pierre Wunsch au Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran conclu avant la réunion de la Banque centrale européenne prévue la semaine prochaine ne remettrait pas en cause la justification d'une hausse des taux d'intérêt, a déclaré Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, au Financial Times dans une interview publiée mercredi.
"Si un accord de paix est confirmé juste avant la réunion, il fera partie des discussions. Mais nous ne saurons pas s'il sera durable ou crédible", a déclaré Wunsch au journal.
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