Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 00:10

Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué

Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué

Paris FC 0-3 Toulouse

Buts : Hidalgo (29 e ), Gboho (37 e et 69 e ) pour le TFC

Toulouse n’a pas fait de cadeaux.…

TJ pour SOFOOT.com

Anne Hidalgo
Sport
A lire aussi

  • Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !
    Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:46 

    C’est quand même dingue que personne y ait pensé jusqu’à maintenant. Dans le Pokédex des célébrations, un nouveau geste vient d’être débloqué au Kenya. Buteur avec son club de Gor Mahia, en déplacement à Bandari (match nul 1-1, 13 e journée de la D1 kenyane), l’attaquant ... Lire la suite

  • Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:02 

    Arsenal 2-1 Wolverhampton Buts : Johnstone (CSC, 70 e ) et Mosquera (CSC, 90 e +4) pour les Gunners // Arokodare (90 e ) Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN
    Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN
    information fournie par So Foot 13.12.2025 22:55 

    L’intelligence de jeu ne garantit pas celle des idées. Bienvenue en 2025, où la convocation d’un joueur africain pour aller jouer la compétition continentale avec sa sélection nationale ne convient toujours pas à certains. C’est le cas de l’entraîneur de Côme Cesc ... Lire la suite

  • Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre
    Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:59 

    Saint-Étienne 2-2 Bastia Buts : Davitashvili (24 e et 81 e ) pour les Verts // Sebas (19 e ) et Tomi (34 e ) pour les Corses Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

