 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arthur Vermeeren, le jeune garçon à la perle
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 23:05

Arthur Vermeeren, le jeune garçon à la perle

Arthur Vermeeren, le jeune garçon à la perle

Si Pierre-Emile Højbjerg est l'homme de base du milieu de l'Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren prend de plus en plus d'ampleur. Comparé à Xavi et Iniesta par Marc Overmars, le jeune Belge progresse, et c'est plaisant.

À l’heure où le Barça retrouve petit à petit son Camp Nou petit à petit, il peut refermer le chapitre de Montjuïc avec quelques souvenirs. Si les petits matchs font la grande histoire, le succès à Cadix d’abord, puis la dernière contre Elche, il y a les grands matchs et surtout la première en Ligue des champions, cette manita collée contre Antwerp. Plus anecdotique, lors du match retour, le Barça s’était incliné à la surprise générale. Un joueur était sorti du lot : Arthur Vermeeren. À 18 ans, il disputait alors son tout premier matchs européen. Deux ans plus tard, celui que Marc Overmars avait comparé à la fois à Xavi et Iniesta prend de plus en plus d’importance dans le milieu de l’OM, qui affronte ce dimanche soir Monaco (coup d’envoi à 20h45). Oui, comme le dit le poncif, tout va très vite dans le football. Même si dans le cas de Vermeeren, cela semble programmé.

Xavi, Iniesta et Arthur

Si le Belge n’a disputé qu’une douzaine de matchs cette saison, son influence grandit semaine après semaine aux côtés de l’inamovible Pierre-Emile Højbjerg. Son dynamisme avait éclaboussé contre l’Ajax, fin septembre, au terme d’un récital olympien européen. Il connaissait alors sa première titularisation. Alors qu’il a ensuite patienté un mois avant de connaître une titularisation en Ligue 1, lors de la défaite à Lens, sa classe, son volume de jeu et sa capacité à créer des espaces dans l’OM de De Zerbi avait également rejailli contre l’Atalanta Bergame malgré la défaite. Il avait touché 116 ballons, record de l’OM et preuve de sa qualité technique. Dans un rôle d’avaleurs d’espaces, son volume de jeu a fait du bien contre l’Union Saint-Gilloise, pour ses retrouvailles avec la Belgique. Sa palette est donc très ample. Selon Opta, il est le joueur de l’OM qui réalise le plus de tacles (3 en moyenne), de pressings et de récupérations de balle (6.4 en moyenne) par matchs.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué
    Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué
    information fournie par So Foot 14.12.2025 00:10 

    Paris FC 0-3 Toulouse Buts : Hidalgo (29 e ), Gboho (37 e et 69 e ) pour le TFC Toulouse n’a pas fait de cadeaux.… TJ pour SOFOOT.com

  • Peur sur Florence
    Peur sur Florence
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:55 

    Lanterne rouge de Serie A et toujours sans la moindre victoire en championnat, la Fiorentina reçoit ce dimanche après-midi le Hellas, 19e, dans une rencontre déjà décisive pour le maintien. Une situation inconcevable il y a encore quelques mois pour l'une des historiques ... Lire la suite

  • Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !
    Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:46 

    C’est quand même dingue que personne y ait pensé jusqu’à maintenant. Dans le Pokédex des célébrations, un nouveau geste vient d’être débloqué au Kenya. Buteur avec son club de Gor Mahia, en déplacement à Bandari (match nul 1-1, 13 e journée de la D1 kenyane), l’attaquant ... Lire la suite

  • Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:02 

    Arsenal 2-1 Wolverhampton Buts : Johnstone (CSC, 70 e ) et Mosquera (CSC, 90 e +4) pour les Gunners // Arokodare (90 e ) Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank