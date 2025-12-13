Arthur Vermeeren, le jeune garçon à la perle

Si Pierre-Emile Højbjerg est l'homme de base du milieu de l'Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren prend de plus en plus d'ampleur. Comparé à Xavi et Iniesta par Marc Overmars, le jeune Belge progresse, et c'est plaisant.

À l’heure où le Barça retrouve petit à petit son Camp Nou petit à petit, il peut refermer le chapitre de Montjuïc avec quelques souvenirs. Si les petits matchs font la grande histoire, le succès à Cadix d’abord, puis la dernière contre Elche, il y a les grands matchs et surtout la première en Ligue des champions, cette manita collée contre Antwerp. Plus anecdotique, lors du match retour, le Barça s’était incliné à la surprise générale. Un joueur était sorti du lot : Arthur Vermeeren. À 18 ans, il disputait alors son tout premier matchs européen. Deux ans plus tard, celui que Marc Overmars avait comparé à la fois à Xavi et Iniesta prend de plus en plus d’importance dans le milieu de l’OM, qui affronte ce dimanche soir Monaco (coup d’envoi à 20h45). Oui, comme le dit le poncif, tout va très vite dans le football. Même si dans le cas de Vermeeren, cela semble programmé.

Xavi, Iniesta et Arthur

Si le Belge n’a disputé qu’une douzaine de matchs cette saison, son influence grandit semaine après semaine aux côtés de l’inamovible Pierre-Emile Højbjerg. Son dynamisme avait éclaboussé contre l’Ajax, fin septembre, au terme d’un récital olympien européen. Il connaissait alors sa première titularisation. Alors qu’il a ensuite patienté un mois avant de connaître une titularisation en Ligue 1, lors de la défaite à Lens, sa classe, son volume de jeu et sa capacité à créer des espaces dans l’OM de De Zerbi avait également rejailli contre l’Atalanta Bergame malgré la défaite. Il avait touché 116 ballons, record de l’OM et preuve de sa qualité technique. Dans un rôle d’avaleurs d’espaces, son volume de jeu a fait du bien contre l’Union Saint-Gilloise, pour ses retrouvailles avec la Belgique. Sa palette est donc très ample. Selon Opta, il est le joueur de l’OM qui réalise le plus de tacles (3 en moyenne), de pressings et de récupérations de balle (6.4 en moyenne) par matchs.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com