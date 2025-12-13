Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !
C’est quand même dingue que personne y ait pensé jusqu’à maintenant.
Dans le Pokédex des célébrations, un nouveau geste vient d’être débloqué au Kenya. Buteur avec son club de Gor Mahia, en déplacement à Bandari (match nul 1-1, 13 e journée de la D1 kenyane), l’attaquant Adukwaw Ebenezer s’est distingué par une drôle de célébration , entre l’hilare et le très très gênant.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer