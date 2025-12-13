 Aller au contenu principal
Peur sur Florence
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 23:55

Lanterne rouge de Serie A et toujours sans la moindre victoire en championnat, la Fiorentina reçoit ce dimanche après-midi le Hellas, 19e, dans une rencontre déjà décisive pour le maintien. Une situation inconcevable il y a encore quelques mois pour l'une des historiques «  Sept Soeurs » qui a totalement perdu le nord.

À première vue, rien n’a vraiment changé à Florence. Le ciel des matins d’hiver est aussi bleu que d’habitude, une foule de touristes flâne encore sur le Ponte Vecchio et le lampredotto , ce sandwich typique et bon marché local à base de caillette, fait toujours recette. Depuis quelques mois pourtant, l’air est plus lourd dans la capitale toscane. Et pour cause : à l’approche de la mi-saison, la Fiorentina est bonne dernière de Serie A. Huit défaites, six nuls et donc aucune victoire, tout simplement le pire début de saison de l’histoire du club dans l’élite. Pis, depuis le passage à la victoire à trois points en 1994, jamais aucune équipe sans la moindre victoire à ce stade de la compétition n’est parvenue à se maintenir à la fin de la saison. Mais comment la Viola s’est-elle retrouvée dans ce pétrin ?

Des ambitions démesurées

Retournons quelques mois en arrière, en plein mercato estival. Fondée en août 1926, la Fiorentina rêve de fêter son centenaire en fanfare à la fin de l’exercice 2025-2026. Le mercato estival donne la mesure de ses ambitions : le club parvient à conserver ses meilleurs éléments (notamment Moise Kean, pourtant convoité en Angleterre) et fait venir librement Edin Džeko de Fenerbahçe. Rocco Commisso, le propriétaire milliardaire italo-américain, dépense sans compter : 90 millions d’euros sont déboursés sur des joueurs annoncés prometteurs à l’image de Roberto Piccoli, honnête avant-centre de Cagliari, recruté pour 25 briques. Déjà passé par Florence et champion d’Italie avec le Milan en 2022, le nouvel entraîneur Stefano Pioli annonce la couleur lors de sa présentation en juillet : « Nous voulons remporter un trophée d’ici trois saisons et retourner en Ligue des champions » .…

L'offre BoursoBank