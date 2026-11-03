Téhéran et Washington loin d'un accord malgré les efforts qataris - responsable iranien

par Parisa Hafezi

L'Iran et les Etats-Unis sont loin d'un accord pour mettre fin à leur guerre, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable iranien, en dépit des nouveaux efforts diplomatiques déployés ces derniers jours pour prévenir une reprise franche des hostilités après les élections américaines de mi-mandat.

"Les médiateurs travaillent d'arrache-pied pour réduire les divergences entre Téhéran et Washington", a dit cette source au lendemain de la visite de diplomates qataris dans la capitale iranienne pour des discussions sur une version du projet d'accord entre les États-Unis et l'Iran qui fait l'objet de négociations depuis huit jours.

"Les conditions iraniennes doivent être remplies si les Etats-Unis veulent obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz", a répété le responsable iranien, ajoutant que Téhéran rejetterait les "demandes excessives" de Washington.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a quant à lui affirmé que la balle était dans le camp du gouvernement américain, Téhéran ayant livré à Washington une réponse "forte et raisonnable".

"L'ennemi cherche à soumettre la nation iranienne par des menaces et des actions militaires, mais il se trompe grandement, l'Iran ne se soumettra pas", a-t-il ajouté.

L'armée américaine a mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes limitées et défensives contre l'île iranienne de Qeshm, ont indiqué des sources officielles à Washington. Les Gardiens iraniens de la Révolution ont dit avoir abattu un drone américain MQ-9 survolant l'est du détroit d'Ormuz.

Ces accrochages ne constituent cependant pas une reprise des opérations majeures de combat que le président américain Donald Trump a menacé de déclencher après les "midterms" organisées ce mardi aux Etats-Unis et à laquelle l'Iran dit s'être préparé.

Parallèlement aux échanges de messages entre Téhéran et Washington par le biais d'intermédiaires, les démarches se poursuivent au niveau régional pour prévenir une nouvelle escalade militaire.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a ainsi indiqué que les discussions entre l'Iran et l'Arabie saoudite continuaient, une semaine après la visite à Téhéran de hauts responsables saoudiens, pakistanais et turcs.

Il s'agissait de la première rencontre à haut niveau entre la république chiite et ces trois pays sunnites signataires d'un accord de défense mutuelle depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février dernier, qui s'est étendue durant l'été à l'Arabie saoudite et au Yémen.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)