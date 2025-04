Tarifs douaniers et guerre commerciale : le syndicat des agriculteurs européens appelle à la désescalade

Face aux annonces toniturantes de Donald Trump, le lobby des agriculteurs européens juge qu'il faut donner à la priorité aux négociations.

( AFP / INA FASSBENDER )

Riposter aux Etats-Unis, ou non? L'organisation européenne des syndicats agricoles, le Copa-Cogeca, a "tiré la sonnette d'alarme" et appelé à la "désescalade" jeudi 3 avril, après l'annonce des nouveaux tarifs douaniers américains, redoutant "un conflit commercial d'une grande ampleur".

"Profondément préoccupé", le lobby des agriculteurs européens a "instamment demandé" aux Etats-unis et à l'Union européenne de multiplier les efforts diplomatiques pour tenter d'éviter des augmentations de taxes de part et d'autre de l'Atlantique. "Ces nouveaux droits de douane ne feront qu'accroître l'incertitude et la pression financière qui pèsent sur notre secteur", a réagi l'organisation des syndicats majoritaires.

"Si vous ripostez, il y aura une escalade", avertit le ministre américain des Finances

Et "les mesures commerciales de rétorsion ne profiteront ni aux agriculteurs de l'UE ni à ceux des États-Unis", ajoute un responsable, Lennart Nilsson, qui appelle à donner la priorité aux négociations. L'administration Trump a conseillé aux pays de ne pas répondre, sous peine d'escalade. "Détendez-vous, encaissez le coup, et attendez de voir comment la situation évolue. Car si vous ripostez, il y aura une escalade", a ainsi lâché le ministre américain des Finances, Scott Bessent.

En Europe, le secteur des vins et spiritueux , gros exportateur, est particulièrement exposé aux taxes américaines. Jusqu'ici, Donald Trump n'a pas mis à exécution sa menace de taxer à 200% les alcools européens, brandie si l'Union européenne ne renonçait pas à taxer le bourbon américain. Le président américain a lancé mercredi son assaut commercial généralisé en annonçant des droits de douane très lourds, notamment contre l'Union européenne, dont les marchandises se verront infliger 20% de droits.