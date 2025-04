Droits de douane de Trump : les vins et spiritueux français craignent un recul des exportations de 800 millions d'euros

Les "tarifs" annoncés par le président américain laissent présager de "conséquences extrêment lourdes" sur tous les acteurs du secteurs, des producteurs aux détaillants.

( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La filière française des vins et spiritueux craint un recul d'environ 800 millions d'euros d'exportations pour les entreprises de l'Hexagone suite aux droits de douane de 20% imposés aux marchandises de l'UE par l'administration Trump, selon un communiqué publié mercredi 2 avril.

La menace brandie par Trump de taxes américaines à hauteur de 200% n'a finalement pas été au bout. Mais la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) juge tout de même que la décision des Etats-Unis d'appliquer un droit de douane général de 20% sur tous les produits importés de l͛Union européenne "entraînera des conséquences extrêmement lourdes sur le secteur des vins et spiritueux français et européens", et "aura également un impact extrêmement négatif sur les importateurs, grossistes et détaillants américains".

Armagnac, Cognac...

En France, "on peut craindre un recul des exportations d'environ 800 millions d'euros, ce chiffre passant à 1,6 milliard pour l'UE-27. Un tel recul aura un impact énorme sur l'emploi et l'économie du secteur", déplore la FEVS. LElle souligne "l'importance de conserver un dialogue bilatéral ouvert et constructif autour d'un agenda positif sur les sujets de commerce transatlantique", "favorisant l'accès équitable et réciproque aux vins et spiritueux par l'élimination des droits de douane des deux côtés de l'Atlantique".

De son côté, la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlées (CNAOC) estime à "plusieurs centaines millions d’euros pour la filière" l'impact des nouvelles taxes douanières américaines, rappelant que le marché américain représente près de 25% des produits viticoles exportés sous indications géographiques (AOC et IGP). Pour les eaux-de-vie (Cognac et Armagnac), "c’est une catastrophe d'une ampleur inimaginable. En addition du conflit avec la Chine, ces taxes vont mettre en très grande difficultés notre filière, avec un risque de cessations d’activité en chaîne en Charentes notamment", souligne Anthony Brun, vice-président de la CNAOC et président de l'Union générale des viticulteurs pour l'AOC Cognac, cité dans le communiqué.