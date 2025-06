Switch 2 : la rupture de stock ne touche pas toutes les enseignes, voici où acheter la console

3,5 millions de console Switch 2 ont été vendues dans le monde lors des quatre premiers jours de sa commercialisation. (crédit: Adobe Stock)

En ligne où dans leurs magasins physiques, les enseignes françaises commercialisant la Switch 2 ont été prises d'assaut par les acheteurs voulant se procurer la console portable sortie le 5 juin 2025. Avec à la clé des ruptures de stocks qui ont toutefois temporairement épargné certains distributeurs.

La Switch 2 lancée par Nintendo le 5 juin 2025 n'a pas eu de mal à trouver son public. Le succès de la console de jeux portable du géant japonais a été massif et immédiat puisque quatre jours après sa commercialisation, il s'en était déjà écoulé 3,5 millions d'exemplaires, a annoncé l'entreprise dans un communiqué . La France n'est pas épargnée par le phénomène, avec des ruptures de stocks à la clé dans de nombreuses enseignes, explique Capital .

Deux types d'offres sont proposés aux clients : La console seule et un pack comprenant la Switch 2 et le jeu Mario Kart World. Le matin du 13 juin 2025, il n'était ainsi plus possible de commander en ligne la console et de la recevoir sans délai en passant par les sites Internet de la Fnac, d'Amazon, Darty ou encore de Cdiscount. Les plateformes indiquaient en effet des dates de disponibilité du produit allant du 18 au 20 juin. Chez Boulanger, seule la console seule, vendue au prix de 469,99 euros, était commandable en ligne. Certaines de ses enseignes signalaient toutefois que des produits étaient disponibles dans certains de leurs magasins physiques.

Un problème qui n'a pas surpris

Chez certains géants gants de la grande distribution, il était possible d'acheter en ligne le pack Switch 2 + Mario Kart World mais il était précisé que la console seule serait à nouveau en stock une semaine plus tard. Micromania n'a de son côté pas annoncé de problème d'approvisionnement sur son site, tout comme Rakuten. La situation est toutefois susceptible d'évoluer rapidement. Les distributeurs avaient très tôt tiré le signal d'alarme concernant la disponibilité de la console tant attendue, avait indiqué BFM TV .

Avant la sortie de l'appareil, un responsable d'une grande enseigne avait ainsi fait savoir que le nombre de produits qu'il recevrait ne suffirait même pas à couvrir les précommandes déjà passées par les clients. Sa direction avait toutefois assuré par la suite que les consoles précommandées seraient livrées. D'autres magasins avaient quant à eux interrompu le processus de précommande pour être sûre de pouvoir satisfaire les acheteurs.