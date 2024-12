Sogenial Immobilier poursuit sa stratégie ESG avec la labellisation ISR de sa SCPI Coeur d’Europe

Quelques mois après la labellisation ISR de la SCPI Coeur de Régions, Sogenial Immobilier continue de renforcer son engagement en faveur d'un immobilier durable avec la labellisation ISR de la SCPI Coeur d'Europe. Cette nouvelle labellisation confirme la volonté de Sogenial Immobilier de construire un patrimoine immobilier européen alliant performance financière, respect de l'environnement, et impact social.

Jean-Marie Souclier, Président Sogenial Immobilier, commente : « La labellisation ISR de la SCPI Coeur d'Europe est une étape clé dans notre stratégie d'investissement responsable. Elle concrétise notre engagement à long terme pour un immobilier plus durable, capable de répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels. Nous continuons à privilégier cette approche dans l'ensemble de nos SCPI, en faisant de la durabilité un moteur de notre développement et une valeur fondamentale pour nos investisseurs. Nous visons à obtenir ce label pour l'ensemble de nos SCPI et à privilégier cette approche dans nos futures acquisitions à travers nos fonds immobiliers et club deals. »