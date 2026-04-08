Après l'Iran, Kiev appelle Washington à "contraindre" Moscou à une trêve en Ukraine

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, le 25 février 2026 à Kiev ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

L'Ukraine a appelé mercredi Washington à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre, estimant que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran avait montré le succès de "la fermeté américaine".

Le Kremlin a lui dit espérer une reprise des pourparlers tripartites sur l'Ukraine avec les Etats-Unis, suspendus depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient qui a détourné l'attention de Washington de son rôle de médiateur dans ce conflit.

"La fermeté américaine porte ses fruits. Nous estimons qu’il est temps de faire preuve d’une fermeté suffisante pour contraindre Moscou à un cessez-le-feu et à mettre fin à sa guerre contre l’Ukraine", a déclaré sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté déclaré sur X que la trêve au Moyen-Orient "ouvre la voie aux efforts diplomatiques", soulignant qu'un cessez-le-feu en Ukraine permettrait, de même, de créer "des conditions adéquates" pour trouver un accord entre Kiev et Moscou permettant de mettre fin au pire conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Un immeuble résidentiel fortement endommagé par des frappes russes sur Odessa, le 6 avril 2026 en Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

L'Ukraine estime qu'un cessez-le-feu sur le front est nécessaire pour mener des négociations avec la Russie en vue d'un hypothétique accord de paix.

Mais Moscou, qui poursuit ses attaques contre l'Ukraine, rejette cette possibilité, arguant qu'elle donnerait à Kiev l'occasion de renforcer ses défenses, et demande la conclusion d'accords avec l'Ukraine avant l'arrêt des combats.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué mercredi espérer que "dans un avenir proche" les responsables américains auront "plus de temps et de possibilités" pour des rencontres trilatérales. Plusieurs cycles de négociations n'ont à ce stade abouti à aucune avancée concrète.

Le vice-président américain JD Vance à Budapest, le 8 avril 2026, au deuxième jour de sa visite en Hongrie ( POOL / Jonathan Ernst )

En visite à Budapest, le vice-président américain JD Vance a estimé que le conflit en Ukraine était "le plus difficile à résoudre". Il a aussi accusé les dirigeants européens de ne pas faire assez pour mettre fin à cette guerre.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs déclaré que les militaires ukrainiens envoyés au Moyen-Orient pour leur expertise dans la lutte contre les drones de conception iranienne allaient poursuivre leur travail dans la région "pour contribuer au développement supplémentaire des capacités de sécurité".

Photo non datée, diffusée le 28 mars 2026 par la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, montrant le président émirati, Mohammed ben Zayed Al Nahyanen (d) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite aux Émirats arabes unis ( Cour présidentielle des Émirats arabes unis / Abdulla AL-NEYADI )

L'Ukraine a envoyé en mars quelque 200 experts en drones au Moyen-Orient pour aider ses alliés dans la région à intercepter les drones iraniens.

Le dirigeant ukrainien a également effectué une tournée dans les pays du Golfe lors de laquelle il a signé des accords de coopération sécuritaire et de défense aérienne, s'appuyant notamment sur l'expertise ukrainienne en matière de drones intercepteurs après plus de quatre ans à lutter contre l'invasion russe.