 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie: six militants antiguerre condamnés à de lourdes peines de prison
information fournie par AFP 08/04/2026 à 13:57

Des militants russes antiguerre du mouvement de jeunesse pro-démocratie Vesna attendent dans le box des accusés l'annonce de leur verdict au tribunal de Saint-Pétersbourg, le 8 avril 2026 ( AFP / Olga MALTSEVA )

Des militants russes antiguerre du mouvement de jeunesse pro-démocratie Vesna attendent dans le box des accusés l'annonce de leur verdict au tribunal de Saint-Pétersbourg, le 8 avril 2026 ( AFP / Olga MALTSEVA )

Un tribunal de Saint-Pétersbourg a condamné mercredi six militants russes antiguerre du mouvement de jeunesse pro-démocratie Vesna à des peines allant de 6 à 12 ans de prison, a constaté une journaliste de l'AFP présente à l'audience.

Agés de 24 à 30 ans, Anna Arkhipova, Vassili Neoustroïev, Ian Ksenjepolski, Evguéni Zateïev, Pavel Sinelnikov et Valentin Khorochenine étaient notamment accusés de "participation à une organisation extrémiste", "appels publics contre la sécurité de l'Etat" et diffusion de "fausses informations" sur les forces armées russes.

Depuis l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, le pouvoir russe réprime toute critique du conflit et a déjà condamné à de lourdes peines des centaines de personnes qui avaient dénoncé la guerre.

Le mouvement Vesna (Printemps, en russe), né en 2013 à Saint-Pétersbourg, avait été déclaré à l'automne 2022 "extrémiste" et "agent de l'étranger", en pleine vague de mobilisation militaire en Russie, contre laquelle cette organisation s'était opposée.

Les six accusés sont apparus mercredi dans une salle d'audience bondée. Après l'annonce du verdict, plusieurs personnes ont crié "la honte!" et d'autres se sont mises à pleurer, a rapporté une journaliste de l'AFP.

Ces militants avaient été arrêtés dans différentes villes, le 6 juin 2023, et se trouvaient depuis en détention provisoire. Tous sont reconnus comme "prisonniers politiques" par l'organisation Memorial, également bannie en Russie.

La militante russe antiguerre Anna Arkhipova du mouvement Vesna, dans le box des accusés, attend le verdict au tribunal de Saint-Pétersbourg, le 8 avril 2026 ( AFP / Olga MALTSEVA )

La militante russe antiguerre Anna Arkhipova du mouvement Vesna, dans le box des accusés, attend le verdict au tribunal de Saint-Pétersbourg, le 8 avril 2026 ( AFP / Olga MALTSEVA )

"Ma motivation est simple: je suis contre la guerre. Je veux le meilleur avenir possible pour la Russie", avait déclaré fin février Anna Arkhipova, 28 ans, lors de sa dernière prise de parole au tribunal avant le verdict, citée par le média spécialisé Mediazona, classé "agent de l'étranger" par les autorités russes.

Anna Arkhipova a été condamnée à la plus lourde peine: 12 ans d'emprisonnement.

Le mouvement Vesna, peu connu avant 2022, était né d'une scission au sein du parti politique libéral Iabloko. Il était ouvert aux Russes âgés de 14 à 35 ans.

Même s'il ne comptait qu'une centaine de membres actifs dans ses rangs, il était parvenu à se faire un nom, notamment à Saint-Pétersbourg, après plusieurs actions spectaculaires anti-Kremlin, avant la guerre.

Après l'assaut de Moscou contre l'Ukraine, alors que les principales figures de l'opposition étaient déjà en prison ou en exil, il avait appelé les Russes à manifester et coordonné des rassemblements en faveur de la paix.

Mais c'est après avoir organisé des manifestations contre la vague de mobilisation militaire ordonnée en septembre 2022 par Vladimir Poutine pour poursuivre l'offensive en Ukraine qu'il s'était vraiment retrouvé dans le viseur des autorités, qui avaient ensuite entamé des poursuites contre ses membres.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, le 25 février 2026 à Kiev ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Après l'Iran, Kiev appelle Washington à "contraindre" Moscou à une trêve en Ukraine
    information fournie par AFP 08.04.2026 14:08 

    L'Ukraine a appelé mercredi Washington à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre, estimant que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran avait montré le succès de "la fermeté américaine". Le Kremlin a lui ... Lire la suite

  • Liban: plusieurs frappes israéliennes secouent la capitale Beyrouth
    Liban: plusieurs frappes israéliennes secouent la capitale Beyrouth
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 14:05 

    Des frappes massives secouent Beyrouth, la capitale libanaise, et sa banlieue sud. Israël affirme que la trêve irano-américaine annoncée dans la nuit n'inclut pas le Liban et l'armée israélienne a dit avoir mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le Hezbollah ... Lire la suite

  • Liban: les secours sur les lieux d'une frappe israélienne meurtrière à Saïda
    Liban: les secours sur les lieux d'une frappe israélienne meurtrière à Saïda
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 13:40 

    Des secouristes évacuent des victimes du site d'une frappe israélienne qui a eu lieu cette nuit dans la ville libanaise de Saïda. L'attaque a fait huit morts a indiqué le ministère de la Santé mercredi, alors que les États-Unis et leurs alliés ont conclu un cessez-le-feu ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.04.2026 13:21 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Delta Air Lines, Blue Owl, Deere) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 2,56% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank