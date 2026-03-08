Réunion des ministres des Finances du G7 lundi pour évoquer le Moyen-Orient

Motions de censure contre le gouvernement français à propos de la nouvelle loi sur l'énergie
La situation au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'économie mondiale seront au coeur de la réunion des ministres des Finances du G7 organisée lundi en visioconférence, a annoncé dimanche le ministère français de l'Économie et des Finances.
La réunion des sept grandes puissances industrielles prévue à 13h30, heure de Paris, permettra de "faire le point sur la situation dans le Golfe, sous le prisme économique", précise dans un communiqué le ministère dirigé par Roland Lescure.
La France préside le G7 cette année.
(Reportage Gus Trompiz et Elizabeth Pineau)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer