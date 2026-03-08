Réunion des ministres des Finances du G7 lundi pour évoquer le Moyen-Orient

La situation ​au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'économie mondiale ​seront au coeur de ​la réunion ⁠des ministres des Finances ‌du G7 organisée lundi en visioconférence, ​a ‌annoncé dimanche le ⁠ministère français de l'Économie et des Finances.

La ⁠réunion des ‌sept grandes puissances ⁠industrielles prévue à ‌13h30, heure ⁠de Paris, permettra de "faire ⁠le point ‌sur la situation ​dans ‌le Golfe, sous le prisme économique", précise ​dans un communiqué le ⁠ministère dirigé par Roland Lescure.

La France préside le G7 cette année.

(Reportage Gus Trompiz et Elizabeth ​Pineau)