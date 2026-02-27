Pour Jean-Luc Mélenchon, « Janinho » est le plus grand buteur de l’OL

Kamoulox. En meeting ce jeudi soir à Lyon pour soutenir les candidats de La France insoumise à la mairie, Jean-Luc Mélenchon en a profité pour dire un mot sur l’Olympique lyonnais.

« D’accord, l’OL n’a jamais eu la réputation d’être un nid de gauchistes [quoi qu’en pense Jean-Michel Aulas] , mais enfin, c’est bien à l’OL qu’il y avait Janinho ! » , s’est exclamé le chef de file des insoumis au milieu de son discours fleuve. Avant de s’arrêter un instant, le regard tourné vers l’horizon, rêvant sans doute aux légendaires coups francs de « Janinho ».…

CMF pour SOFOOT.com