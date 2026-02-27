Paulo Fonseca ne voulait pas du LOSC pour l'OL

Au moins, on est tous d’accord. Paulo Fonseca n’aurait pas non plus voulu revoir la trogne de Bruno Genesio cette saison . Ben oui, parce que trois fois, c’est déjà beaucoup…

En effet, l’OL aurait pu retrouver le LOSC en huitièmes de finale de Ligue Europa. Mais heureusement pour la gaieté du foot français et pour notre soif de beau jeu, c’est le Celta de Vigo (oui oui, on dit bien Celta DE Vigo) qui se coltine la bonne forme des Gones.…

SW pour SOFOOT.com