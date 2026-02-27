 Aller au contenu principal
Le PSG n'est plus du tout favori de la Ligue des champions selon les stats
27/02/2026 à 17:06

Le PSG n'est plus du tout favori de la Ligue des champions selon les stats

Le PSG n'est plus du tout favori de la Ligue des champions selon les stats

Pas de back-to-back pour le PSG ? Selon l’ordinateur de statistiques Opta , le Paris Saint-Germain n’a que 4,6% de chance de remporter la Ligue des champions . Même si c’est plus que le Real Madrid (2,8%), Newcastle aurait (un tout petit peu) plus de chance de remporter la coupe aux grandes oreilles avec 4,7%.

Arsenal désormais grand favori ?

Le PSG n’est, toujours selon Opta, pas favori dans sa confrontation face à Chelsea avec « seulement » 46,7% de chance de passer en quarts . Le huitième de finale le plus déséquilibré serait Arsenal-Leverkusen, les Londoniens ayant 85,8% de probabilité de rejoindre le Sporting ou le petit Poucet Bodø/Glimt au tour suivant.…

EA pour SOFOOT.com

EA pour SOFOOT.com
Sport
