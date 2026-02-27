Le PSG n'est plus du tout favori de la Ligue des champions selon les stats
Pas de back-to-back pour le PSG ? Selon l’ordinateur de statistiques Opta , le Paris Saint-Germain n’a que 4,6% de chance de remporter la Ligue des champions . Même si c’est plus que le Real Madrid (2,8%), Newcastle aurait (un tout petit peu) plus de chance de remporter la coupe aux grandes oreilles avec 4,7%.
Arsenal désormais grand favori ?
Le PSG n’est, toujours selon Opta, pas favori dans sa confrontation face à Chelsea avec « seulement » 46,7% de chance de passer en quarts . Le huitième de finale le plus déséquilibré serait Arsenal-Leverkusen, les Londoniens ayant 85,8% de probabilité de rejoindre le Sporting ou le petit Poucet Bodø/Glimt au tour suivant.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer