Antoine Kombouaré s'énerve sur son prénom
27/02/2026 à 17:47

Quand on a AK comme initiales, on tire fort. Ces initiales sont celles d’ Antoine Kombouaré, fraîchement nommé entraîneur du Paris FC . Pour présenter son nouveau coach, Marco Neppe – directeur sportif allemand du club en lutte pour le maintien – a ainsi organisé une conférence de presse, durant laquelle une journaliste a posé une question simple : « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi Antoine ? » Une formulation que n’a visiblement pas apprécié Kombouaré , qui s’est empressé de couper la chique à tout le monde, en répondant sèchement : « Le « coach », c’est mieux. On n’est pas copains. Pas encore. » Sous le regard gêné de Neppe.

😮 Première conférence de presse d'Antoine Kombouaré au Paris FC et premier recadrage en règle. pic.twitter.com/ppLf9A8KKt…

AB pour SOFOOT.com

