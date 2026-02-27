Mauvaise nouvelle pour les supporters de Lille et Lyon

Réservez vos aprems. Si Lille et l’Olympique lyonnais connaissent leurs adversaires en huitièmes de Ligue Europa , avec respectivement Aston Villa et le Celta au programme, les supporters des deux équipes vont un peu faire la gueule . En effet, dans sa programmation, l’UEFA précise que les deux clubs français joueront leur match à domicile à 18h45 (l’aller pour Lille, le retour pour l’OL).

Pas un horaire pratique

Pas de quoi ravir les suiveurs donc, forcés de quitter le travail très tôt pour arriver au stade. À l’extérieur, le LOSC et l’OL joueront cependant à 21 heures. Les matchs aller sont prévus le 12 mars, les retours le 19. En cas de qualification, Lille défiera Bologne ou la Roma, Lyon se frottera à Genk ou Fribourg.…

AB pour SOFOOT.com